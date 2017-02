Un banner de mari dimensiuni care ii infatiseaza pe liderul PSD Liviu Dragnea, pe premierul Sorin Grindeanu si pe ministrul Justitiei, Florin Iordache, a fost intins pe asfalt in fata monumentului dedicat erorilor Revolutiei din 1989 din centrul Ploiestiului, zeci de oameni amuzandu-se si calcand pe pozele cu chipurile celor trei politicieni.

Bannerul are o lungime de aproximativ doi metri si o latime de o jumatate de metru si pe el a fost scris "Am legalizat coruptia. Alta intrebare!”, iar dedesubt, sub o sageata, mesajul "Pe aici se poate calca”, potrivit News.ro.

Bannerul tiparit pe plastic ii infatiseaza in fotografii distincte pe liderul PSD Liviu Dragnea, pe premierul Sorin Grindeanu si pe ministrul Justitiei, Florin Iordache, fetele acestora fiind puse in spatele unor gratii de celula.

Zeci de ploiesteni s-au amuzat si au calcat cu picioarele pe banner intr-un gest simbolic, iar multi dintre ei l-au fotografiat.

Sursa foto: AGERPRES FOTO