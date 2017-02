Faptul ca antreprenorii la inceput de drum sau administratorii unor microintreprinderi nu primesc finantare de la banci este de cele mai multe ori o falsa problema. In acest sens, antreprenorii trebuie sa tina cont de o serie de criterii eliminatorii pe care banca le aplica atunci cand analizeaza daca se asociaza cu respectiva afacere. Lucian Matu, director executiv, directia produse si segmente micro in cadrul BCR, a explicat intr-o noua lectie din Scoala de Bani care sunt solutiile bancare pentru microintreprinderi si ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru a lua un credit bancar.

In functie de investitia sau de proiectul pentru care se doreste finantarea, bancile pot oferi atat finantare pe termen scurt si mediu, cat si produse de creditare pe termen lung. Finantarile pe termen scurt se adreseaza in special acoperirii decalajului dintre incasari si platile facute de firma, coroborate cu stocurile pe care o companie trebuie sa le mentina. Pentru aceste nevoi, o banca ofera ca principale produse linia de credit clasic, descoperitul autorizat de cont (overdraft-ul), creditele pentru capital de lucru si scrisorile de garantie.

In particular, in agricultura, antreprenorii mai pot accesa si credite pentru finantarea subventiilor APIA.

Pe de alta parte, cand vorbim despre finantarea pe termen lung, un antreprenor poate solicita credite de investitii pentru achizitia de echipamente si utilaje si credite de investitii pentru bunuri imobile sau investitii complexe.

Specialistul BCR subliniaza ca, de la prima experienta de business, un antreprenor poate accesa solutii de finantare de la banci, dar trebuie sa tina cont de cateva elemente importante: sa cunoasca exact ceea ce vrea sa faca si care este dimensiunea investitiei pe care vrea sa o realizeze si sa dispuna de un capital propriu pe care sa il puna la bataie in respectiva investitie pentru care cere finantare.

Urmareste aici integral lectia despre finantarea antreprenorilor la inceput de drum.

Din momentul in care accesezi un credit, pe langa grijile care decurg din administrarea afacerii, va trebui sa te asiguri ca platesti si ratele la timp.

Masurarea cat mai precisa a investitiei totale este necesara pentru a sti, pe langa capitalul propriu, care este necesarul de finantare din partea bancii. In general, orice banca va fi reticenta in acordarea unei finantari daca antreprenorul nu dispune de capital propriu.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o microintreprindere pentru a lua credit

Expertul BCR a explicat ca o banca are in vedere cel putin doua aspecte pentru a lua decizia de finantare a unei microintreprinderi: o serie de criterii eliminatorii si un set de criterii care tin de eligibilitatea afacerii sau a planului de afaceri pe care urmeaza sa il finanteze.

Criteriile eliminatorii pentru microintreprinderi vizeaza in primul rand comportamentul pe care l-a avut administratorul in relatie cu bancile cu care a colaborat, atat in calitate de persoana fizica, cat si ca administrator la diferite firme. Banca va verifica la Biroul de Credit bonitatea clientului si inregistrarile in Centrala Riscului de Credit ale companiilor pe care le-a mai condus, cat si inregistrarile in Centrala Incidentelor de Plati (CIP) ale unor instrumente de plata.

Este foarte important sa nu existe datorii neachitate catre bugetul de stat si firma sa nu se afle in procedura de insolventa.

"Atunci cand analizam eligibilitatea unui plan de afaceri, de fiecare data, banca se uita la capacitatea de plata pe care o are compania, la pachet cu veniturile pe care le va genera noua investitie sau oportunitatea de afaceri prezentata de client", transmite Lucian Matu.

Ce garantii poate aduce un antreprenor pentru a lua credit

Potrivit oficialului BCR, un antreprenor poate aduce atat garantii personale (depozit colateral sau bunuri personale, in general imobile), cat si garantii viitoare ale afacerii pe care urmeaza sa o dezvolte sau a investitiei pe care o va realiza. Nu in ultimul rand, exista si optiunea garantiilor aduse de catre terti, in general fiind vorba de garantiile emise de catre Fondul de Garantare al IMM-urilor.

"Banca realizeaza acest demers de obtinere a garantiei, lucrul cel mai important fiind consilierea vizavi de solutia pe care clientul poate sa o aleaga", sublinieaza Lucian Matu.

De altfel, procesul de consiliere in relatia banca - antreprenor este esential, pentru ca, in momentul in care o banca finanteaza o afacere, se stabileste mai mult decat o relatie de client - prestator de servicii. Se ajunge la o relatie de parteneriat. In opinia bancherului, rolul unei banci este si cel de a transfera know-how catre antreprenori, pentru a-i ajuta sa aiba un control mult mai bun asupra afacerii pe care o gestioneaza.

"Banca este un partener atat din perspectiva rolului pe care este obligata sa si-l asume, cel de consultant, prin situatia in care decizia de a investi alaturi de un client este extrem de bine analizata. Practic, in momentul in care un antreprenor obtine aprobarea unei finantari, exista confirmarea ca vorbim de un proiect fiabil, cu sanse foarte mari de reusita", concluzioneaza Matu.

Sursa foto: Maxx Satori_Shutterstock