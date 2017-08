Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, reia criticile cu privire la eficienta sistemului de pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II). El a afirmat, recent, la un post public de televiziune, ca administratorii de fonduri incaseaza comisioane de cateva sute de milioane de lei pe an, bani care ar trebui sa ajunga in conturile de pensie ale romanilor. In replica, administratorii de pensii private spun ca nivelul comisioanelor este mult mai redus decat randamentele obtinute pentru clienti.

„Exista un principiu european, care spune sa nu iei comisioane din ceea ce nu ai facut. Or, administratorii de pensii Pilonul II iau acele comisioane de administrare de 2,5%, bani care se duc in conturile lor in loc sa vina in pensiile romanilor”, a subliniat ministrul Ionut Misa.

Cati bani au facut administratorii de pensii pentru clientii din Pilonul II?

In acest context, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) sustine ca, in cei 9 ani de activitate, fondurile de pensii private obligatorii au primit in administrare contributii brute de 28,2 miliarde de lei, diferenta pana la activele nete de 35,1 miliarde de lei (7,7 miliarde de euro) in suma de 6,91 miliarde de lei (peste 1,51 miliarde de euro) reprezentand castigul total obtinut din investitii, net de toate comisioanele, exclusiv in beneficiul participantilor romani.

“Cu alte cuvinte, romanii au castigat de pe urma Pilonului II sume totale de peste 1,5 miliarde de euro, doar din investitiile fondurilor, sume care se adauga contributiilor deja virate in conturile lor personale”, se mentioneaza intr-un comunicat al Asociatiei.

In plus, potrivit calculelor Asociatiei, peste 92% din investitiile Pilonului II sunt realizate in Romania, astfel incat banii de pensii private ai romanilor contribuie la cresterea economica si crearea de locuri de munca din tara.

Mai mult, din analizele APAPR, realizate pe baza datelor din perioada iunie 2016 – iunie 2017, comisionul mediu perceput in cadrul Pilonului II a fost de 0,98% din activul net. In aceeasi perioada, randamentul mediu net al tuturor fondurilor de pensii din Pilonul II a fost de 7,38%, in ciuda faptului ca nivelul contributiei nu a ajuns la 6%, procent prevazut de Lege inca din 2016.

APAPR: Romanii au pierdut bani la pensie din cauza inghetarii contributiilor

“Amanarile succesive de majorare a contributiei fata de calendarul initial au venit, in special, in detrimentul participantilor care ar fi avut in plus, in conturi, o suma de cel putin 4,2 miliarde de lei daca nu ar fi existat „inghetarea” contributiilor in 2009, 2015 si 2016”, se subliniaza in documentul APAPR.

In plus, asociatia mentioneaza faptul ca, din toate evaluarile interne si la nivelul Uniunii Europene, nivelul costurilor administrarii Pilonului II in Romania se numara printre cele mai scazute din UE, in contextul celor mai bune performante financiare.

De asemenea, potrivit celui mai recent studiu al IOPS (Organizatia Internationala a Autoritatilor de Supraveghere a sistemelor de pensii private), Pilonul II din Romania are una dintre cele mai mici rate de comisionare la nivel global, in conditiile unui procent de 8,67% fata de o medie a sistemelor analizate de 11,51%, pe o durata de 20 de ani si, respectiv, de 12,29% fata de o medie de 16,14%, pe o durata de 30 ani.

Consultant financiar: Nivelul comisioanelor poate fi pus in discutie

Pe de alta parte, Cristian Tudorescu, managing partner Explore Asset Management, este de parere ca nivelul comisioanelor percepute de administratorii de fonduri de pensii private Pilonul II poate fi pus in discutie, insa nicidecum utilitatea sistemului.

"Despre nivelul comisioanelor percepute de catre fondurile private de pensii poate exista o dezbatere, pentru a stii cum intrevad reprezentantii industriei aceasta traiectorie a comisioanelor, pe masura ce activele vor creste. Pentru indivizii care ies la pensie peste 20 sau 30 de ani, fiecare procent sau jumatate de procent de comision are un impact semnificativ, adunat in timp. Insa discutia nu trebuie mentinuta doar la nivelul comisioanelor percepute pentru fondurile administrate privat, oricat de tentant ar fi acest lucru pentru un politician”, sustine Tudorescu.

Potrivit acestuia, asa cum arata proiectiile acum, pensiile Pilon II vor oferi cetatenilor jumatate din beneficiile pensiei de stat de la acel moment, in conditiile in care viramentul catre Pilonul II reprezinta doar un sfert fata de cel care merge in Pilonul I, angajat plus angajator. “Pensiile private vor fi mult mai eficiente pentru cetateni. Cu toate acestea, comisioanele sunt discutabile ca nivel", a mai spus consultantul citat.

Cat va castiga un roman dupa inca 30 de ani de contributii la Pilonul II?

In urma cu mai bine de o luna, acelasi ministru al Finantelor declara, chiar la preluarea mandatului, ca Pilonul II va fi desfiintat pentru ca beneficiile sale nu sunt atat de mari, iar comisionele incasate de fondurile de administrare sunt consistente.

“La nivelul Pilonului II de pensii astazi sunt acumulate 40 miliarde lei. Din analiza pe care am facut-o impreuna cu colegii, pensia pe care ar primi-o astazi un contributor la Pilonul II de pensii ar fi undeva la 25 de lei pe luna", declara Misa la finalul lunii iunie.

In replica, Cristian Tudorescu a prezentat o simulare aplicata detinerii medii a unui roman la Pilonul II, de 5.300 de lei, presupunand ca a intrat in sistemul de pensii inca de la inceput (2008). S-a luat in calcul faptul ca acesta va contribui constant, cu 160 de lei lunar, reprezentand 5,1% ori 3.150 de lei salariul mediu brut estimat pentru anul 2017.

Astfel, in cel mai pesimist scenariu, cu un ramdament mediu de 3% pe an (fata de 5,5% in perioada recenta) dupa inca 30 de ani de cotizatii, se va ajunge la o suma totala in cont de peste 105.000 de lei.

“Simularile arata ca in primii 10 ani se acumuleaza cam a 20-a sau a 25-a parte din ceea ce se va acumula in 40 de ani, presupunand ca cineva vireaza constant de la varsta de 25 de ani pana la 65 de ani. Ce vedem acum in conturile de pensii private reprezinta doar 4-5% din ce am vedea dupa inca 30 de ani”, a explicat Tudorescu.

Chiar daca ministrul Finantelor si-a retras declaratiile dupa cateva ore, afirmatiile sale au fost suficiente sa destabilizeze piata bursiera din Romania.

Uterior, Autoritatea de Supraveghere Fiannciara (ASF) a desfasurat o analiza de specialitate cu privire la efectul declaratiilor ministrului in piata, insa a ajuns la concluzia ca afirmatiile acestuia nu pot fi incadrate in categoria faptelor “de manipulare a pietei prin diseminarea de informatii false sau inselatoare”. Poate de data asta…