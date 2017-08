Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a facut in timpul campaniei o serie de promisiuni care vizau reabilitarea termica, construirea de parcari, a unei sali polivalente, montarea de panouri fotovoltaice sau rezilierea contractelor de salubrizare cu nereguli. La mai bine de un an de la preluarea mandatului de primar, mare parte dintre obiectivele lui Tudorache se afla in faza de analizare, dupa cum reiese din raspunsurile institutiei. O campanie #sublupa, marca wall-street.ro.

Poate unul dintre cele mai ingrijite si bine administrate sectoare din Bucuresti, sectorul 1 are de mai bine de un an un nou primar in persoana lui Daniel Tudorache. Membru PSD, Tudorache a promis ca in timpul mandatului sau va initia un program pilot de reabilitare termica la case, nu doar la blocuri, ca va rezolva eterna problema a bucurestenilor – parcarea- ca va infiinta o sala polivalenta, care ulterior a inseamnat reabilitarea pavilionului Romexpo, iar apoi s-a renuntat si la aceasta idee si ca va face „curatenie” printre contractele cu operatori de colectare a deseurilor care prezinta nereguli.

Am vrut sa vedem in ce stadiu de realizare se afla promisiunile primarului sectorului 1, ce bugete au presupus proiectele si ce planuri are Daniel Tudorache pentru sectorul 1. Va lasam sa analizati raspunsurile Primariei Sectorului 1 si, de asemenea, sa semnalati orice nereguli si inadvertente.

WALL-STREET.ro continua campania #sublupa prin care analizam felul in care autoritatile din Romania isi fac treaba pentru care au fost pusi in functii de cetateni.



1. Reabilitarea termica

Daniel Tudorache isi propunea, anul trecut, sa reabiliteze termic toate blocurile din sectorul 1 si sa extinda programul la case. Potrivit institutiei, din 2008 (de cand a lansat in premiera la nivel national programul) si pana in prezent Primaria Sectorului 1 a finalizat izolarea termica la 810 blocuri, adica aproximativ 80% din numarul blocurilor eligibile de a intra in acest program.

Despre numarul blocurilor care au beneficiat de reabilitarea termica in ultimul an, in timpul mandatului lui Tudorache, institutia nu aminteste nimic, ci anunta intentia de a continua programul in perioada 2017-2018, cand 180 de blocuri sunt programate a intra in executie. „In acest moment, Primaria Sectorului 1 deruleaza procedura de achizitie a lucrarilor de executie a reabilitarii termice la aceste imobile”, se arata in raspunsul autoritatilor.

In plus fata de aceste 180 de blocuri la care va fi demarata executia reabilitarii termice, in Sectorul 1 mai sunt 68 de imobile pentru care este necesara completarea/actualizarea, de catre asociatiile de proprietari, a dosarului in vederea reabilitarii termice. Pe langa acestea, Primaria Sectorului 1 a ma identificat 36 de blocuri eligibile pentru a intra in programul de reabilitare termica.

Pentru anveloparea imobilelor, administratia locala a folosit fonduri din bugetul local, precum si fonduri provenind de la Banca Europeana de Investitii, insa la cat se ridica investitia din bugetul local sau cea din fonduri europene, reprezentantii Primariei 1 nu au oferit detalii.

Ambitia primarului este ca sectorul 1 sa devina prima comunitate cu locuinte eficiente energetic, vrand astfel sa extinda programul de reabilitare si la case, care ar presupune lucrari pentru diminuarea pierderilor de caldura si de reabilitare a sistemului de incalzire si furnizare a apei calde. Daca va fi aprobat de Consiliul Local, proiectul va fi demarat in 2018 intr-o prima faza care va consta in identificarea si inventarierea locuintelor unifamiliale din sectorul 1.

2. Construirea de parcari subterane si supraterane

In ceea ce priveste una dintre cele mai mari probleme ale Capitalei, lipsa parcarilor, reprezentantii Primariei Sectorului 1 spun ca, pana in acest moment, progresele primariei cu privire la aceasta reprezinta infiintarea unei comisii, care are rolul de a identifica terenurile libere si de a negocia achizitia de terenuri de la proprietari pentru constructia de parcari.

Despre cate astfel de terenuri s-au identificat, cumparat, cate hectare insumeaza si cate locuri de parcare ar gazdui, reprezentantii Primariei Sectorului 1 nu ofera nicio informatie.

In schimb, primaria afirma ca din luna iulie a inceput eliberarea domeniului public de masinile abandonate si de cele cu proprietar neidentificat si in functie de spatiile eliberate, Administratia Domeniului Public Sector 1 poate amenaja locuri de parcare. Cand se va finaliza eliberarea domeniului public, cate masini au fost ridicate si cate locuri de parcare ar urma sa fie amenajate, nu se stie insa.

Primaria Sectorului 1 mentioneaza ca a amenajat locuri de parcare in proximitatea scolilor pentru aceia care isi conduc copiii la unitatile de invatamant cu autovehiculele proprii, locuri destinate stationarii, pe timp limitat la mai multe unitati de invatamant si declara ca intentioneaza sa extinda programul si la alte institutii de invatamant. Pana acum, au fost vizate: Scoala Gimnaziala nr. 7, Scoala Gimnaziala nr. 182 Liceul “Alexandru Vlahuta”, Scoala Gimnaziala nr. 17 “Pia Bratianu”, Scoala Gimnaziala nr. 186, Colegiul National “Ion Neculce”, Scoala Gimnaziala nr. 179 , Scoala Gimnaziala nr. 1 , Scoala Gimnaziala nr. 6, Scoala Gimnaziala nr. 13, Scoala Gimnaziala “Titu Maiorescu”; Colegiul National “Ion Luca Caragiale”, Liceul Teoretic “Jean Monnet”.

3. Construirea unei sali polivalente

Daniel Tudorache spunea, in campania electorala, ca va construi o sala polivalenta care sa includa spatii pentru diverse activitati sportive, unde tinerii sa-si poata petrece timpul extrascolar in siguranta si departe de tentatii ca drogurile sau alcoolul.

Am vrut sa vedem cand va fi demarat acest proiect, in ce stadiu se afla, ce buget i-a fost alocat si ce va presupune sala care ar urma sa tina tinerii departe de tentatii ca drogurile sau alcoolul.

Astfel, am aflat ca initial Primaria Sectorului 1 a demarat procedurile legale pentru a reabilita Pavilionul Central de la Romexpo, urmand ca acesta sa aiba functiunile unei sali polivalente. Ulterior, administratia Capitalei a decis ca proiectul sa fie preluat de Primaria Municipiului Bucuresti.

Pentru derularea activitatilor sportive, Primaria Sectorului 1 spune ca a inceput procedurile pentru construirea unui complex sportiv multifunctional la Colegiul Tehnic ”Media”, insa nu ofera mai multe detalii in acest sens.

La sfarsitul lunii martie 2017, Primaria Sectorului 1 si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman au incheiat un parteneriat pentru construirea unor baze sportive noi si pentru reabilitarea celor existente. Pana in prezent, cele sase sporturi incluse in proiect sunt: judo, scrima, natatie, atletism, rugby si polo, insa nu mentioneaza in acest stadiu se afla aceste proiecte si nici ce bugete vor presupune.

De asemenea, primaria mai spune ca a incheiat protocoale de colaborare cu Federatia Romana de Polo pe Apa si cu Federatia Romana de Scrima pentru modernizarea bazelor sportive din sector si va finanta de la bugetul local lucrarile de interventie asupra imobilelor unde functioneaza bazinul de inot "Tolea Grintescu" si Sala de Scrima "Ana Pascu". La cat se ridica investitia in aceste proiecte, Primaria Sectorului 1 nu ofera detalii.

4. Montarea de panouri fotovoltaice

O alta promisiune a primarului Sectorului 1 a fost montarea de panouri fotovoltaice pe blocuri, scoli si gradinite, din bugetul local. „In momentul de fata, reprezentantii Primariei Sectorului 1 analizeaza posibilitatile tehnice, precum si sursele legale de finantare pentru folosirea energiilor alternative in unitatile aflate in subordine. Printre acestea se numara montarea de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere si pentru producerea energiei electrice”, se arata in raspunsul Primariei 1.

5. Rezilierea contractelor de colectare a deseurilor care au nereguli

Tot in campania electorala, primarul Sectorului 1 isi propunea sa faca curatenie printre companiile de colectare a deseurilor cu care primaria avea contract si care prezentau nereguli. In legatura cu acest aspecte, reprezentantii institutiei s-au limitat la a spune ca Primaria Sectorului 1 detine un contract exclusiv cu compania Romprest Service S.A, din 2008, pe o perioda de 22 de ani, obtinut prin licitatie publica.

In urma cu cateva luni, primarul Daniel Tudorache a anuntat ca intentioneaza sa relanseze clubul sportiv Rapid si a facut toate demersurile necesare pentru ca primaria sectorului 1 sa sprijine Rapidul. Finantarea clubul sportiv ar urma sa se faca atat din banii publici – conform Ordonatei ce permite alocarea 5% din bugetul Primariei Sectorului 1, de 17 milioane de euro – cat si din mediul privat. Potrivit publicatiei gsp.ro, scopul lui Daniel Tudorache in relansarea Rapidului a fost de a rezolva solicitarile cetatenilor: „Si una dintre cererile oamenilor din Bucurestii Noi si din Chitila a fost aceasta, daca pot sprijni in vreun fel clubul Rapid. Cu totii stim ca e un club infiintat acum aproape 100 de ani aici, la Atelierele Grivita. Vreau sa respect promisiunile pe care le-am facut locuitorilor sectorului 1”, a declarat acesta pentru gps.ro.

