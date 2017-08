Acest fond va functiona ca o societate complet privata, in afara bugetului de stat, insa cu actionar unic statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice (MFP). Reprezentantii actionarului promit, insa, un management profesionist, astfel incat fondul sa fie profitabil si sa nu ajunga sa apese si mai tare pe deficitul bugetar sau pe datoria publica.

Care este valoarea portofoliului?

Valoarea portofoliul este inca incerta, spun oficialii MFP, pentru ca este necesara o reevaluare a activelor societatilor care vor fi preluate. Ei au mentionat, insa, ca valoarea contabila a participatiilor statului la cele 27 de societati era, in 2015, de 45 de miliarde de lei, dar aceasta nu este relevanta pentru ca nu are legatura cu valoare de piata a societatilor respective.

Proiectul de lege privind infiintarea FSDI a fost elaborat si publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice spre dezbatere publica. Acesta urmeaza sa fie aprobat in Guvern si apoi trimis spre dezbatere in Parlament. Insa pentru a ajunge pe masa Guvernului, proiectul trebuie sa primeasca acordul Eurostat si al autoritatii europene de concurenta, DIGI Competition.

Se pare, insa, ca solicitarea catre Eurostat nu a plecat inca de la Institutul National de Statistica (INS), responsabil in Romania cu aceste proceduri. In aceste conditii, desi reprezentantii MFP spun ca proiectul de Lege va ajunge in Parlament in septembrie, termenul este destul de greu de respectat avand in vedere ca doar raspunsul de la Eurostat ar putea veni in 30 de zile.

Printre companiile care vor intra in componenta Fondului se numara Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Loteria Romana, Engie Romania, Electrica, E.ON, OMV Petrom etc.

Institutia va putea sa gestioneze respectivele companii conform strategiei investitionale (sa vanda pachete de actiuni, sa le listeze la Bursa pe cele care nu sunt inca, sa le incaseze dividendele, sa le restructureze etc.). Singura restrictie este legata de companiile la care statul detine peste 51%, unde FSDI poate sa vanda actiuni, dar fara ca participatia sa sa scada sub acest procent.

Aportul in numerar la capitalul social, in valoare de 1,85 de miliarde de lei, va fi varsat etapizat, in prima faza 50 de milioane de lei, iar restul in termen de trei ani, la solicitarea Fondului transmisa MFP, pe baza de justificare (in baza strategiei investitionale si a proiectelor in care urmeaza sa plaseze banii).

"Transferul acestor sume nu va influenta deficitul bugetar si datoria publica in conditiile in care FSDI nu va fi clasificat in administratia publica si tinand cont ca aceste sume reprezinta o contributie a statului la capitalul social al FSDI, care se estimeaza ca va genera profit", se arata in nota de fundamentare a actului normativ.

Statul numeste conducerea, dar garanteaza ca va fi independenta

Fondul va incasa si dividendele acordate de companiile de stat pe care le va prelua in portofoliu, care in prezent intra direct la bugetul de stat. In aceste conditii, impactul bugetar este estimat la 2 miliarde de lei annual, insa reprezentantii MFP spun ca, in primii ani de activitate, aceste dividende vor ajunge tot in bugetul de stat (insa cu un an intarziere) pana ce Fondul isi va dezvolta un portofoliu de proiecte suficient pentru a absorbi acesti bani. Apoi, in timp, acest gol bugetar va fi acoperit din taxele generate de proiectele finantate de Fond.

Concret, insa, reprezentantii MFP nu au precizat sursa de finantare din care se va acoperi golul de venituri generat de dividendele de la companiile care vor fi transferate in portofoliul Fondului.

FSDI va functiona ca un fond clasic de investitii, iar administrarea sa se va face in sistem dualist, de catre un

consiliu de supraveghere si un directorat. Consiliul de supraveghere va fi format din noua membri, propusi de actionar (Ministerul Finantelor Publice) si numiti prin Hotarare de Guvern.

Ulterior, Consiliul de Supraveghere va numi membrii Directoratului, sapte la numar, care va asigura managementul Fondului. Ambele entitati vor avea un mandat de 4 ani, cu exceptia primului Consiliu de Supraveghere care va avea un mandat de 18 luni pentru a asigura numirea Directoratului, infiintarea si functionarea entitatii.

Reprezentantii MFP promit ca atat membrii Consiliului de Supraveghere cat si cei ai Directoratului vor fi selectati pe baza unor criterii care sa asigure performanta Fondului, cum ar fi expertiza in domeniul financiar-bancar, experienta in administrarea de societati, integritate profesionala, buna reputatie, cunostinte, aptitudini si experienta adecvate complexitatii activitatii specific FSDI, atat individual cat si la nivel colectiv. Procedura de selectie va fi aprobata de actionar (MFP), care promite tranparenta in cadrul procesului.

Ce se intampla in cazul in care Fondul nu are profit?

Scopul declarat al infiintarii institutiei este acela de a “dezvolta si finanta, din fonduri proprii si din fonduri atrase, proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice”.

Concret, acest fond va putea sa investeasca in proiecte de interes national (infrastructura, fabrici in domenii deficitare, spitale etc.) insa doar in proportie de 49% din valoarea proiectului (restul trebuie sa atraga dfinantare de la banci, institutii financiare etc.) si doar in proiecte care demonstreaza rentabilitate economica si sustenabilitate financiara! Cu alte cuvinte, proiectele respective trebuie sa fie profitabile. Asadar sunt excluse investitiile cu scop pur social. Asta inseamna ca, spre exemplu, daca Fondul finanteaza constructia unui spital, acesta va functiona in regim privat.

Ce se intampla, insa, in cazul in care, dupa cativa ani, se constata ca Fondul nu este profitabil, nu si-a atins scopul si este supraindatorat? Acesta va fi reclasificat de catre Eurostat, iar toata activitatea lui (profit sau pierdere) intra pe deficit si toata datoria intra pe datoria publica a statului, admit reprezentantii MFP.

Acestia promit, insa, ca vor veghea ca Fondul sa fie profitabil, vor analiza cu atentie strategia investitionala si orice imprumut contractat de FSDI va trebui aprobat de actionar (adica de MFP, adica de stat).