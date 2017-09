Plata defalcata a TVA va afecta, in primul rand, firmele mici si mijlocii, care deja se confrunta cu importante blocaje financiare. Firmele mai mari vor face investitiile necesare si se vor adapta, dar Fiscul va fi complet depasit de situatie, iar evaziunea fiscala va ramane neatinsa. “Ne vom intoarce cu 10 ani in urma”, sustin reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL).

Principala problema generata de noul sistem de TVA va fi blocajul financiar dat de faptul ca banii firmelor, nu cei datoriati statului in contul TVA, vor fi blocati. “Acest blocaj financiar ne preocupa in mod special pentru ca va afecta in primul rand companiile mici si mijlocii”, a declarat Angela Rosca, managing partener TaxHouse.

In opinia reprezentantilor RBL, guvernantii stiu foarte bine care sunt zonele de mare evaziune fiscala si acolo ar trebui sa actioneze, pentru ca plata defalcata a TVA nu face decat sa incurce contribuabilii onesti.

“Masura afecteaza contribuabilii care declara TVA, dar nu platesc. Acestia nu sunt evazionisti ci, pur si simplu, nu isi permit sa plateasca. Si nu isi vor permite nici dupa ce se implementeaza aceasta masura. Marea evaziune este la cei care nu declara TVA”, a explicat Angela Rosca.

Ce investitii trebuie sa faca o firma pentru plata defalcata TVA?

Concret, la o firma cu acoperire nationala, cum este FAN Courier, costul implementarii noului sistem se ridica la 3-400.000 de euro, sustine proprietarul businessului, Felix Patrascanu. Asta dincolo de complicatiile survenite in contabilitate, mai ales in cazul retururilor.

In plus, omul de afaceri aminteste “furcile caudine” prin care trece un agent economic in prezent in procesul de rambursare a TVA si anticipeaza dezastrul care va urma.

“Noi ne pregatim, facem investitii, dar ei (ANAF-n.r.) nu cred ca sunt pregatiti pentru noi (in noul sistem de TVA-n.r.)”, sustine Patrascanu.

De aceeasi parere este si Liviu Dragan, fondatorul TotalSoft. “Din punct de vedere al sistemelor informatice, modificarile nu sunt foarte sofisticate. Dar cred ca Ministerul Finantelor se va incurca rau de tot in gestionarea banilor pe care ii va colecta. Informatizarea Guvernului, inclusiv a Ministerului Finantelor, este un dezastru. Ma astept ca aceasta situatie sa ii depaseasca”, a subliniat Liviu Dragan.

Mai mult, antreprenorii romani atrag atentia asupra faptului ca aceasta noua povara pentru mediul de afaceri vine in contextul in care, deja, asupra economiei romanesti plutesc numeroase incertitudini.

Nori negrii deasupra economiei

Numarul insolventelor este in crestere pentru prima data dupa multi ani de scadere, incidentele de plata cresc pentru a doua luna consecutiv, investitiile straine directe sunt in scadere, la fel si investitiile nerezidentilor, inclusiv pe Bursa, Fondul Proprietatea vinde masiv. “In aceste conditii, plata defalcata a TVA va pune mari probleme”, spune si Dragos Rosca, presedinte al Delta Asset Invest.

In acest context, oamenii de afaceri propun autoritatilor sa ia in calcul aplicarea optionala a masurii, cu acordul Comisiei Europene, si, in cazul in care se dovedeste eficient, sa devina obligatoriu insa doar in zonele cu risc ridicat de evaziune fiscala.

Totodata, Angela Rosca reaminteste masurile de combatere a evaziunii fiscale care si-au dovedit eficienta in alte tari si care se discuta si la noi de multa vreme: extinderea taxarii inverse, conectarea caselor de marcat cu jurnal electronic la serverul ANAF sau facturarea electronica.

De asemenea, ea a amintit si experienta Bulgariei cu sistemul de plata defalcata a TVA, similar cu cel care urmeaza sa fie introdus in Romnaia. In tara vecina, sistemul a functionat timp de trei ani, intre 2003 si 2006, dupa care a fost eliminat din cauza blocajelor create in economie si ineficientei in combaterea evaziunii fiscale.