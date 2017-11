Orasul-stat din Asia interzice masinile si aloca miliarde de dolari pentru investitii in transportul public. Pana acum, Singapore controla cu strictete numarul de vehicule stabilind o rata anuala de crestere si organizand un sistem de licitatii pentru dreptul de a detine si utiliza un vehicul pentru un numar limitat de ani.

O masina de clasa medie in Singapore costa de patru ori mai mult decat in Statele Unite.

Singapore este unul dintre cele mai dens populate state de pe planeta si are deja un sistem extins de transport public. Populatia a crescut in ultimii 18 ani cu aproape 40% la aproximativ 5,6 milioane de persoane, iar numarul de masini pe drumurile tarii a depasit 600.000 de vehicule.

Desi Singapore si-a extins reteaua de cale ferata cu 30%, a adaugat rute noi si a marit capacitatea retelei de autobuze are in plan noi investitii. Guvernul va continua sa investeasca 20 de miliarde de dolari in infrastructura feroviara in urmatorii cinci ani.

Sursa foto: By Sergey Peterman / Shutterstock