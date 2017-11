Audi va rechema in service aproape 5.000 de unitati A8 comercializate in Europa pana in august 2017 ca urmare a faptului ca emisiile de oxid de azot depasesc limitele legale. Autoritatile banuiesc ca masinile au software pentru manipularea emisiilor.

Scandalul Dieselgate este inca departe de a se incheia, iar Grupul Volkswagen se confrunta in continuare cu o serie de probleme inclusiv in privinta modelelor sale de referinta. Ultimele noutati sosesc din tabara celor de la Audi, care au anuntat joi un recall de 4.997 de unitati A8 comercializate in Europa, dintre care 3.660 in Germania. De aceasta decizie sunt afectate doar unitati Audi A8 echipate cu motorul diesel V8 de 4.2 litri care au fost vandute in perioada septembrie 2013 - august...