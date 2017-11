In anul 2000, fondatorul Apple, Steve Jobs, isi cumpara un BMW Z8. Steve Jobs a condus masina timp de trei ani. In anul 2011, Steve Jobs trece in nefiinta, dar lasa pe maini sigure intregul imperiu pe care l-a construit de-a lungul timpului. Dupa 6 ani de la moartea acestuia si 11 de la cumpararea automobilului, BMW Z8 este scos la licitatie.