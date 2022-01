Controversata taxă auto revine din nou în atenție, pe fondul numărului mare de mașini nou înmatriculate. Guvernul are în vedere impozitarea suplimentară a mașinilor vechi și poluante.

Taxa auto în cauză a avut de-a lungul timpului mai multe denumiri, de la taxă de primă înmatriculare, taxă de poluare sau timbru de mediu. De această dată, această taxă ar putea fi reintrodusă, de data aceasta pe „principii de mediu”, scrie adevarul.ro.

Tanczos Barna, ministrul Mediului a repetat în nenumărate rânduri că programe precum Rabla Clasic și Rabla Plus își pierd din însemnătate în contextul în care numărul de înmatriculări pentru mașinile vechi este mai mare decât cel al autoturismelor noi.

Ministrul a arătat că la negocierea Planului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este impusă eliminarea din circulația de pe teritoriul României a unui sfert de milion de mașini vechi care poluează, până în 2026.

„În continuare sunt mai multe maşini second hand înmatriculate în România decât maşini noi, în ciuda efortului uriaş făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul. Bugetele s-au consumat, am suspendat Rabla în decembrie şi reluăm programul în februarie 2022.

Deci, degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber. De aceea propun şi colegilor mei din coaliţie să avem în balanţă cele două măsuri: de stimul pentru maşinile noi şi de descurajare. Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă. Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul maşinilor vechi şi foarte poluatoare, să fie majorate. Noi va trebui să avem un parteneriat cu autorităţile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme, şi să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea maşinilor mai vechi”, a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului.

Forma taxei nu a fost stabilită cu exactitate de autorități. Specialiștii estimează că introducerea acesteia este posibilă, dar trebuie formulată inteligent, astfel încât să nu încalce prevederile legislaţiei comunitare, cum s-a întâmplat în trecut.

„Un instrument cu un potenţial foarte ridicat, dar insuficient utilizat, este impozitul auto anual care trebuie reaşezat pe principii de mediu”, declara cu ceva timp în urmă Daniel Anghel, liderul Departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică PwC România, mai scrie sursa citată.

Experții din domeniu consideră că această impozitare a autovehiculelor ar trebui să aibă în vedere normele Euro şi emisiile de dioxid de carbon.

