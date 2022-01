Producătorul de baterii Rombat a înregistrat vânzări record în 2021

Compania a vândut anul trecut, pe piețele pe care activează, 2,65 milioane de baterii auto, în creștere cu 15% față de anul anterior. Tot în 2021, Rombat, care deține la Copșa Mică o capacitate pentru reciclarea bateriilor uzate, a recuperat aproximativ 13.000 de tone de plumb din bateriile uzate colectate din piață.

Pentru 2022 compania și-a setat mai multe investiții pentru extinderea capacității de producție, reducerea amprentei de carbon și lansarea de produse/soluții destinate clienților interesați de facilități de producere a energiei verzi.

”2021 a fost deopotrivă un an al recordurilor dar și al provocărilor. Am vândut, în cifre consolidate, cu 15% mai multe baterii noi decât în anul anterior și am reușit să creștem cantitatea de plumb recuperată din bateriile uzate până la aproape 13.000 de tone. Am dezvoltat parteneriate noi, am avut colaborări bune și am continuat investițiile în cercetare. În același timp, 2021 a fost, credem noi, anul cu cele mai multe provocări în business, pentru depășirea cărora a trebuit să găsim soluții în timp real, să le punem rapid în practică, să rămânem conectați la piață și, în același timp, să fim foarte flexibili”,

Alin Ioaneș, CEO Rombat