Top 5 cele mai nebunești creații pilotate de Ken Block

Pentru a schimba foaia după mai multe filme în care starul a fost micuțul Ford Fiesta, Ken Block și-a unit forțele cu campionul american de drifting Vaughn Gittin Jr. și echipa sa RTR pentru a construi o mașină specială bazată pe un Ford Mustang din 1965. Rezultatul, numit 'Hoonicorn', a putut fi văzut în Gymkhana 7 care a fost filmat pe străzile din Los Angeles. Acolo, Block s-a folosit de cei 845 de cai putere ai Mustang-ului ultra-lat (un alt kit semnat Andy Blackmore), ce ascundea un șasiu tubular stil NASCAR construit de ASD Motorsports și suspensie pushrod.

Motorul, un agregat Ford Roush-Yates de 6.700 cmc mergea pe benzină inițial și a fost modificat pentru a funcționa pe etanol înainte ca mașina să fie folosită în Gymkhana 10, dar și în filmul Climbkhana în care Block a fost la câțiva centimetri distanță de prăpastie, la Pikes Peak. Hoonicorn V2, așa cum este cunoscută mașina astăzi, a primit două turbine Garrett imense care împing puterea până la 1.400 de cai putere și peste 1.600 Nm, ambele fiind niște cifre conservatoare.

Fiind extrem de puternică și extrem de ușoară (cântărește sub 1.000 de kilograme), cei de la Hoonigan s-au decis să pornească o serie „Hoonicorn vs The World” în care testează accelerația Mustang-ului modificat (oficial, atinge suta de pe loc în puțin peste trei secunde) prin niște curse de drag împotriva altor mașini modificate.

Surse foto: Ford Performance, Hoonigan