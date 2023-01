Scandal în Formula 1: Evaluarea de 20 de miliarde de dolari este exagerată, susține șeful FIA

Netflix are, deja, material pentru a începe producția următorului sezon al Drive to Survive, popularul serial care povestește într-o notă senzaționalistă fiecare stagiune din Formula 1. Deși sezonul 2023 nici nu a început, iar seria a cincea a DTS va fi disponibilă abia din 24 februarie, cearta dintre șefii F1 și Președintele FIA arată că mai marii sportului nu se înțeleg cu privire la unele aspecte ce țin de viitorul competiției. În prezent, F1 este deținută de trustul american Liberty Media care a achiziționat compania ce deține drepturile Campionatului Mondial de Formula 1 în 2016 contra unei sume de 4,6 miliarde de dolari.

Săptămâna trecută, Bloomberg a scris despre tentativa saudiților de a achiziționa Formula 1 de la Liberty Media pentru 20 de miliarde de dolari, dar oferta a fost refuzată. Se pare că, în realitate, discuțiile nu au atins un stadiu prea avansat, cei care conduc Liberty Media ne fiind interesați să se despartă de F1, dar această evaluare a atras atenția FIA. În prezent, Federația beneficiază de un acord care-i permite să folosească drepturile comerciale ale F1 până în 2110.

As the custodians of motorsport, the FIA, as a non-profit organisation, is cautious about alleged inflated price tags of $20bn being put on F1. (1/3)— Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 23, 2023