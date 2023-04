Cea mai populară mașină străină din România primește un facelift: Cum arată noul Renault Clio

Renault a prezentat noua garderobă a generației a cincea a lui Clio, care se alătură limbajului de design „Nouvelle Vague” cu o parte frontală nouă. În plus, francezii mizează puternic pe propulsia hibridă.

Renault a adus o serie de schimbări evidente design-ului micului Clio, model foarte popular și în România. În timp ce, pe anumite piețe vestice, Renault mizează exclusiv pe motorizarea E-Tech Full Hybrid 145, Clio-ul facelift va fi disponibil inclusiv cu motoare pe benzină, dar și diesel, în România. Prețurile pentru Clio-ul reîmprospătat n-au fost comunicate, dar varianta actuală în echiparea de bază (Authentic) începe de la 14.080 de euro, în timp ce versiunea hibridă pornește de la 20.080 de euro. Pe alte piețe, s-au confirmat deja prețuri începând de la 25.000 de euro pentru hibridă.

Design mai ascuțit în partea din față pentru Renault Clio

„Renault Clio a fost un succes de la lansarea sa în 1990 – și 16 milioane de vehicule au fost vândute în întreaga lume până acum! A fost desemnată mașina preferată a Franței, a devenit un bestseller internațional și a câștigat două premii Mașina Anului în Europa”, a rememorat Fabrice Cambolive, CEO Renault Brand. Acesta a adăugat că „noul design frontal ilustrează perfect curentul 'Nouvelle Vague', iar semnătura luminoasă a fost complet reînnoită și canalizează identitatea mărcii”.

Partea frontală a noului Clio a fost complet reproiectată cu volume sculptate și linii rigide și accentuate care îl fac să iasă în evidență - dealerii spunând că arată ca un model complet nou. Grila lărgită în carouri se aliniază noului limbaj de design și vine cu un truc inedit. Efectul de degradeu care merge de la întunecat în zona logo-ului, „Nouvel'R”, la mai clar către capete aduce adâncime și un efect tridimensional grilei. În versiunile Techno și Esprit Alpine, partea inferioară a grilei este acoperită cu o lamelă aerodinamică. Lamela preia culoarea caroseriei în finisajul Techno și o nuanță de Gri Schiste Mat în varianta Esprit Alpine.

Noul Clio este primul vehicul din seria „Nouvelle Vague” a Renault care are noul sistem de iluminare în partea frontală. Acesta este inspirat de logo-ul mărcii: de exemplu, luminile de zi cu LED-uri de pe fiecare parte formează jumătăți de romb în sus. Farurile subțiri full-LED sunt mai compacte și combină până la cinci fascicule de lumină (în loc de trei ca în trecut), care se adaptează automat distribuției luminii între faza lungă și scurtă.

Citeste si: Fabrice Cambolive este noul CEO al Renault începând din luna februarie

Bara spate a fost, de asemenea, reînnoită. Marginea inferioară este de culoare negru mat în primele două nivele de echipare, negru lucios în versiunea Techno și Gri Schist Mat în varianta Esprit Alpine. Gama include șase difuzoare spate diferite (cu sau fără țevi de evacuare pentru versiunile hibride și în funcție de nivelul de echipare). Stopurile modernizate includ acum carcase clare. Cu toate schimbările, Noul Clio are practic aceeași dimensiune ca versiunea anterioară: 4.053 mm lungime, 1.988 mm lățime și 1.439 mm înălțime.

Mai multă tehnologie la interior și un ecran mai generos

Noua planșă de bord a lui Clio include un display digital fără margini, cu o diagonală cuprinsă între 7 și 10 inch în funcție de nivelul de echipare. De asemenea, pe anumite piețe, Clio poate fi echipat cu radio și R&GO sau sistemul multimedia Renault Easy Link. Renault Clio este cel de-al treilea model din gama Renault care este disponibil și în nivelul de echipare sportiv „Esprit Alpine”, după Austral și Espace.

Scaunele din versiunea Esprit Alpine sunt realizate din materiale sustenabile, inclusiv un material textil care este 65% PET (polietilenă) reciclat la nivelul scaunului și spătarului și un material textil granulat, reciclat în proporție de 13% la nivelul lateralelor scaunului. Clio vine cu sistemul multimedia Renault Easy Link, combinat cu setările Multi-Sense și 20 de sisteme de asistență pentru șofer disponibile. Sistemul Multi-Sense se adaptează pe ecranul versiunilor superioare (cel de 10 inch), la fel ca și hărțile de navigație. Pe lângă display-ul central, facelift-ul adus lui Clio vine și cu un ecran digital în spatele volanului.

Noul Clio are, de asemenea, o serie de sisteme care fac parcarea mai ușoară, inclusiv asistentul de parcare cu mâinile libere și o cameră video cu vedere 360° care oferă o vedere panoramică și care combină patru fluxuri pentru a localiza și vizualiza toate obstacolele din jurul vehiculului. La capitolul practicalitate, Clio se laudă cu un portbagaj cu o capacitate de până la 391 de litri - din care mai rămân doar 301 litri în varianta E-Tech hibridă.

O gamă variată de motoare pe Clio facelift

Renault a început să integreze tehnologia E-Tech Full Hybrid în mașinile sale – inclusiv Clio – în 2020. Pe Clio, este disponibil agregatul E-Tech Full Hybrid de 145 de cai putere. Arhitectura sa - serie paralelă - combină două motoare electrice (un motor de 36 kW și un generator de pornire de înaltă tensiune de 18 KW) cu un motor termic cu 4 cilindri, 1,6 litri, 69 kW (94 cai putere), o cutie inteligentă multimodală fără ambreiaj și un baterie de 1,2 kWh.

În plus, mai sunt disponibile și alte motoare precum cel turbo cu trei cilindri TCe 100 GPL care are 100 de cai putere și 170 Nm. Cu cele două rezervoare pline, mașina poate parcurge mai mult de 1.000 km în total. Varianta pe benzină a aceluiaș motor are 90 de cai putere, 160 Nm și este legat la o cutie manuală cu șase rapoarte. Motorul de bază rămâne cel de 1.000 cmc SCe (3 cilindri aspirați natural). Acesta vine cu o cutie de viteze cu cinci trepte, 65 de cai putere și 95 Nm. Motorul diesel (Blue dCi 100) are 260 Nm, dar doar 100 de cai putere și are o cutie de viteze manuală cu 6 trepte, care reduce turația motorului la peste 110 km/h.

Sursa foto: Renault

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: