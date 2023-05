Subaru a făcut o sacoșă pentru cumpărături din același material ca și airbag-urile din mașină

Subaru și-a pus sigla pe o serie de sacoșe realizate din același material ca și airbag-urile din mașina ta. Din dorința de a reduce poluarea și de a încuraja reutilizarea anumitor materiale, tot mai multe companii realizează obiecte de uz comun prin metode surprinzătoare, iar „sacoșa airbag” este doar cel mai recent exemplu, venind după „adidașii airbag”.

Controalele de calitate sunt draconice când vine vorba de echipamentele de siguranță de pe mașini. Nu este, deci, de mirare că nu toate airbag-urille testate ajung pe mașini, iar acel material în exces poate fi refolosit. Pentru a dovedi acest lucru, compania Toyoda Gosei, un producător de componente auto deținut în proporție de 43% de Toyota, a anunțat un parteneriat cu Subaru pentru a comercializa niște sacoșe făcute din materialul de la airbag-uri.

Oferta include pungi cu bandă reflectorizantă roșie, dar și albastră - culorile STI

Sacoșa pentru cumpărături are 550 milimetri lungime, 340 milimetri lățime și 120 milimetri adâncime. Mânerul are o bandă reflectorizantă, iar fiecare sacoșă costă aproximativ 20 de dolari sau 90 de lei. Ea face parte dintr-o întreagă colecție a Toyoda Gosei de obiecte de uz curent produse din materiale reutilizate, acest efort sustenabil fiind comercializat sub numele „Re-S”. Din aceeași colecție mai fac parte și portofele, suporturi pentru pixuri și suporturi pentru chei.

În urmă cu câteva luni, Toyoda Gosei a anunțat un parteneriat cu Asics pentru a produce o pereche de adidași la care s-a folosit pielea în exces care altfel ajunge pe volanul mașinii, dar și material de airbag. Toate aceste eforturi sustenabile se văd și în alte părți ale industriei auto: Volvo se laudă cu interioarele sale din materiale sustenabile, iar producătorii de cauciucuri inovează cu anvelope cu un procent tot mai mare de materie primă reciclată.

Sursa foto: Subaru

