Unul dintre cele mai cunoscute Jaguar-uri din lume va fi vândut în cadrul unei licitații publice pentru prima dată în peste 40 de ani. Este vorba de un Jaguar XK 120, exemplar care a fost comandat la mijlocul aniilor '50 de celebrul actor Clark Gable, un împătimit al mărcii britanice. Mașina este echipată cu celebrul motorul XK de 3.400 cmc cu șase cilindri în linie și două axe cu came.

Motorul XK se numără printre cele mai cunoscute agregate din istoria mărcii Jaguar, intrând în producție în anul 1949 unde a rămas până în anul 1992. Prima mașină care a primit acest motor, la sfârșitul aniilor '40, a fost un model sport care a fost denumit după noul bloc cu șase cilindri în linie: XK 120. La momentul lansării, cu ocazia Salonului Auto de la Londra din 1948, XK 120 a făcut valuri, ceea ce l-a convins pe William Lyons, care conducea Jaguar în acei ani, să înceapă producția de serie.

Lyons a conlucrat cu inginerul-șef William Heynes la dezvoltarea noului motor cu șase pistoane, acesta reușind să împingă un prototip XK 120 mult peste viteza maximă sugerată de nume. Inițial, Jaguar a anunțat că mașina poate prinde 120 mph (193 km/h), dar primele teste cu Ron Sutton la volan au relevat că mașina poate ajunge fără prea multe modificări până la 132,5 mph sau 213 km/h. În cele din urmă, cu un acoperiș special, Norman Dewis a atins 277 km/h - toate acestea într-o perioadă în care o mașină obișnuită nu visa să depășească 100 km/h.

Clark Gable a avut cel puțin două Jaguaruri XK 120

Performanțele deosebite ale motorului de 180 de cai putere, cât și design-ul elegant, l-au convins pe unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Clark Gable a fost primul proprietar al celui de-al treilea XK 120 produs cu volan pe stânga, acela fiind și primul exemplar de serie cu caroserie de aluminiu. Cum actorul din „Pe aripile vântului” nu s-a mulțumit să dețină un singur exemplar din cea mai rapidă mașină a vremii, Gable a comandat un alt XK 120 în anul 1953.

Exemplarul înregistrat cu numărul de înmatriculare „MDU 420” a fost livrat actorului chiar în timp ce acesta filma pelicula „Never Let Me Go” în Cornwall. Șasiul cu pricina, #672282, a venit cu o serie de echipări speciale inclusiv un suport pentru crose de golf amplasat pe portbagaj. În plus, Gable și-a dorit ca mașina să vină cu jante cu spițe și aripi similare cu cele de pe Jaguarurile de curse. Mașina a fost vopsită din fabrică în culoarea „Battleship Grey” cu un interior cu piele roșie.

Gable a utilizat mașina timp de aproximativ un an și jumătate, folosindu-se de performanțele deosebite ale motorului XK pentru a bate Europa în lung și-n lat. Acesta a călătorit și la Roma, plecând din Albion, făcând mai multe opriri pe drum, inclusiv la Paris și la Villa d'Este din Lombardia. El a călătorit adesea alături de Suzanne Dadolle, despre care presa scria că ar fi fost logodnica sa.

Este interesant că, în zilele noastre, Villa d'Este - unde Clark Gable a stat vreme de trei săptămâni - se organizează unul dintre cele mai cunoscute evenimente anuale dedicate automobilelor de epocă din Europa. Licitația în cadrul căreia se va vinde și acest Jaguar va avea loc tot în Cernobbio, dar la Villa Erba, la finele acestei săptămâni.

Trebuie spus și că Gable s-a despărțit de Jaguarul acesta la scurt timp după popasul său în Lombardia, el rupând orice legătură cu Suzanne Dadolle după ce aceasta a vorbit cu ziariștii depre logdonă. Actorul a trimis mașina în Statele Unite, aceasta fiind înmatriculată în California, unde a și fost vândută. Mai apoi, mașina a fost exportată în Africa de Sud unde a zăbovit până la începutul aniilor '80, înainte de a reveni în Europa și de a-și continua „viața” în Elveția.

După o restaurare atentă, mașina a revenit la Villa d'Este pentru a participa la „Concorso d’Eleganza Villa d’Este” din 2016. Astăzi, modelul păstrează combinația dezirabilă de motor-caroserie-șasiu care n-au fost despărțite de când mașina a fost produsă. Colecționarii pun mare preț pe ceea ce se numește „matching numbers”, adică o mașină care se prezintă și astăzi cu caroseria, șasiul și motorul cu care fusese echipată din fabrică. Tocmai de aceea, specialiștii casei de licitații au estimat că fosta mașină a lui Gable se va vinde cu cel puțin 350.000 de euro, vârful estimării fiind de 500.000 de euro.

