Podul construit peste Dunăre la Brăila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat în circulaţie pe 6 iulie, a anunţat Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, scrie Agerpres.

"Am hotărât împreună cu colegii, şi cu autorităţile publice locale, şi cu colegii de la CNAIR, şi cu antreprenorul sau companiile care au lucrat aici, pentru că nu e vorba doar de una singură, ca darea în circulaţie să fie făcută cât de repetă putem şi asta înseamnă 6 iulie. În 6 iulie vom putea să dăm în circulaţie, pe varianta Măcin. Lucrările sunt în proporţie de aproape 100% finalizate. Mai sunt câteva lucruri de pus la punct. În rest, toate sunt finalizate", a declarat Sorin Grindeanu după o vizită la podul de la Brăila.

Potrivit ministrului Transporturilor, pentru a permite demontarea macaralelor, circulaţia pe pod va fi restricţionată pe timpul nopţii pentru o perioadă.

"Am luat decizia de a da drumul la circulaţie cât se poate de repete, spuneam în 6 iulie, deşi vor mai urma lucrări. Aşa cum bine ştiţi, până la sfârşitul anului trebuie dată în circulaţie şi varianta Jijila şi se va termina şi aceasta, dar, următoarele săptămână după darea în circulaţie vor trebui demontate aceste macarale mari. Şi atunci am avut de ales între două variante: ori mai ţinem o lună şi ceva, două până reuşesc să dea jos aceste macarale, să le demonteze, şi-ar însemna să treacă tot sezonul estival, când va fi folosit foarte mult acest pod, ori să facem un program astfel încât să poată fi folosit podul, iar anumite ore să fie folosite pentru demontarea acestor macarale. Ca să fiu mai exact, şi cred că este decizia corectă, de a lăsa deschisă circulaţia tot weekendul, fără niciun fel de întrerupere, pentru că noi credem că va fi cea mai circulată perioadă şi, de asemenea, de dimineaţa de la 6,00 până seara la 8,00-9,00, să fie deschisă circulaţia, urmând ca pe timpul nopţii să poată să facă aceste lucrări de demontare a macaralelor, aceste lucrări neputând fi făcute sub trafic, pentru că ar pune în pericol viaţa celor care vor folosi acest pod. Cred că e varianta corectă pentru ca acest pod să se poată folosi mai repede, urmând ca într-o lună şi jumătate, două, cât durează toată această demontare, să se termine aceste lucrări şi să poată fi folosit podul pe întreaga perioadă a zilei", a precizat Grindeanu.

Construcţia podul suspendat peste Dunăre a început în anul 2017.

Pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre s-au folosit aproximativ 81.000 kilometri de fir de oţel, greutatea totală a celor două cabluri principale fiind de 6.700 tone. Tablierul metalic este format din 86 de segmente cu o greutate totală de 20.800 de tone, iar fiecare are o greutate medie de 250 de tone.

Lungimea podului este de 1.974 metri, din care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul dinspre Tulcea. La momentul finalizării, va fi al treilea pod din Europa din punctul de vedere al deschiderii centrale şi al lungimii.

Lungimea drumului principal Brăila - Jijila este de 19,095 kilometri, iar lungimea drumului de legătură cu DN22 Smârdan - Măcin este de 4,328 kilometri.

Constructorul Drumului Expres Galaţi - Brăila este Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade, valoarea contractului fiind de 2,375 miliarde de lei cu TVA.

Sursa foto: Ionel Scrioșteanu/Facebook

