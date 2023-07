Vânzările de maşini noi în Marea Britanie au crescut cu 18,4% în primul semestru din 2023, la 949.729 unităţi, în urma majorării cererii pentru vehicule electrice, a anunţat Asociaţia Producătorilor şi Comercianţilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters.

În primele şase luni din acest an, Dacia a vândut 15.404 de vehicule pe piaţa britanică, în creştere cu 27,19% faţă de perioada similară din 2022, când a înmatriculat 12.111 unităţi, conform Agerpres.ro.



În primul semestru din 2023, vânzările de vehicule electrice pe baterii au crescut cu 32,7%, iar cota lor de piaţă a ajuns la 16,1%.



În topul celor mai bine vândute modele în primele şase luni din acest an se află Ford Puma, Vauxhall Corsa, Nissan Qashqai, Tesla Model Y şi Hyundai Tucson.



Datele SMMT arată că vânzările de maşini noi în Marea Britanie au crescut cu 25,8% în iunie, la 177.266 unităţi, a 11-a lună de creştere consecutivă, deşi volumele rămân sub nivelul de dinaintea pandemiei.



Luna trecută, vânzările de vehicule electrice pe baterii au urcat cu 39,4%, iar cota lor de piaţă a ajuns la 16,1%. În acest context, Asociaţia Producătorilor şi Comercianţilor de Automobile din Regatul Unit a cerut reducerea TVA în cazul punctelor publice de încărcare, pentru stimularea adoptării vehiculelor electrice.



Şoferii care îşi pot încărca acasă maşinile plătesc TVA doar 5%, iar cei dependenţi de reţeaua publică plătesc TVA 20%, conform SMMT.



În iunie, Dacia a vândut 2.354 de vehicule pe piaţa britanică, în scădere cu 0,76% faţă de perioada similară din 2022, când a înmatriculat 2.372 unităţi.



În topul celor mai bine vândute modele în iunie se află Tesla Model Y, Ford Puma, Vauxhall Corsa, Hyundai Tucson şi Nissan Juke.



Marea Britanie rămâne a doua mare piaţă auto din Europa, în urma Germaniei, dar înaintea Franţei, Italiei şi Spaniei.

