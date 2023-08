Grupul auto franco-italian Stellantis NV intenţionează să adauge un al doilea vehicul electric cu preţ redus la gama sa de modele, în ideea de a concura cu Renault SA şi constructorii chinezi, pe măsură ce consumatori caută vehicule electrice mai accesibile, transmite Agerpres care citează Bloomberg.

Noul vehicule electric, un model inspirat din Fiat Panda, ar urma să coste mai puţin de 25.000 de euro şi ar urma să fie dezvăluit în luna iulie 2024 pentru a concura cu Dacia Spring, a declarat directorul mărcii Fiat, Olivier Francois.

"Există o nevoie reală pentru mai multe vehicule electrice accesibile", a spus Olivier Francois într-un interviu pentru Bloomberg.

De asemenea, Stellantis, grupul care deţine Fiat, are de gând să înceapă să vândă şi un vehicul electric marca Citroen cu un preţ de sub 25.000 de euro la începutul anului următor. Noul model, un e-C3, va fi produs în Slovacia pentru a ţine costurile sub control şi a putea concura mai bine cu Dacia Spring care este asamblat în China precum şi cu noul model complet electric made-in-France Renault 5.

Planurile Stellantis vin într-un context în care producătorii auto se luptă să îşi păstreze cumpărătorii de modele de masă, a căror putere de cumpărare a fost afectată de inflaţie. În plus, odată cu intrarea constructorilor chinezi pe piaţa din Europa, presiunile pentru a oferi vehicule electrice accesibile s-au intensificat. Fiat intenţionează de asemenea să reintroducă cel mai popular produs al său, modelul 500 electric, pe piaţa din SUA, cea mai mare sursă de profituri pentru Stellantis.

Pentru noul Panda electric, "este foarte probabil că vor fi sinergii" cu platforma utilizată de noul Citroen e-C3, a apreciat Olivier Francois.

Grupul Stellantis, al patrulea producător auto mondial, are 14 mărci în portofoliul său, printre care Peugeot, Jeep, Ram, Fiat şi Opel. Anul trecut, grupul a realizat un profit net record de 13,354 miliarde de euro.

