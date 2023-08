Mașina unicat de 10 mil. euro a lui Lewis Hamilton a fost implicată într-un accident. Care a fost cauza

Una dintre cele mai rare mașini ce poartă sigla companiei lui Horacio Pagani, anume un Zonda 760 LH, a fost surprinsă într-o stare nu tocmai fericită în urma unui acroșaj care a avut loc pe o șosea din Marea Britanie. Cunoscută pentru că a fost deținută vreme de opt ani de Lewis Hamilton, pilotul echipei Mercedes-AMG Petronas din Formula 1, Zonda aceasta a fost avariată serios, dar șoferul a scăpat fără răni grave.

The Pagani Zonda 760 LH, which was previously owned by Lewis Hamilton, was crashed yesterday in Wales.



The car was sold two years ago for 10 million Euros.



Thankfully, the owner is unharmed.



