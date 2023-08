Prețuri pentru Mercedes-Benz Clasa E: Cât costă modelul de clasă medie în România

Mercedes-Benz a confirmat, la câteva luni de la lansarea noii generații a modelului de clasă medie Clasa E, prețurile pentru România. Ceea ce observăm din start este că modelele break (T-Modell) nu pot fi comandate cu tracțiune integrală și, în plus, au prețuri de pornire peste cele ale berlinelor. Cele mai scumpe versiuni sunt cele cu susținere hibridă, acestea apropiindu-se de 100.000 de euro.

Cea de-a șasea generație a Clasei E a sosit, încă din luna aprilie, cu un plus de tehnologie, un interior dominat de ecrane, dar fără o restilizare agresivă a exteriorului. Sobrietatea păstrată ar fi rezultatul analizelor profunde făcute de Mercedes-Benz asupra cumpărătorilor care caută o mașină de segment E. Ceea ce este clar este că noua Clasa E, care-și serbează 30 de ani de existență (de la apariția acestei denumiri), nu s-a ieftinit.

Gama este deschisă de modelul E200 care vine cu un motor de 2.000 cmc pe benzină cu tehnologie mild-hybrid. Acesta începe de la 62.660 de euro, respectiv 65.160 de euro pentru varianta break T-Modell. În total, această variantă are 204 cai putere și 320 Nm. Cea mai ieftină versiune diesel se numește E220 D și are un motor de 2,0 litri de 197 cai putere și 440 Nm care aduce în plus opțiunea tracțiunii integrale pe sedan. Prețul este de 65.160 de euro pentru berlină și 67.660 de euro pentru modelul estate.

Urcând prin familia Clasa E găsim E300 E cu tehnologie plug-in hybrid. Acest model poate fi, la rândul său, comandat cu tracțiunea integrală pe berlină și oferă 313 cai putere. Prețul este de 72.890 de euro sau 75.390 de euro pentru break. Prețul de pornire pentru berlină nu include tracțiunea integrală. Urmează, apoi, E400 E care are 381 cai putere și 650 Nm, tot cu tehnologie plug-in. Prețul de achiziție este de 83.040 euro pentru berlină.

Mercedes-Benz a informat că toate modelele vin cu o transmisie automată cu nouă rapoarte, iar fiecare motorizare este oferită cu trei linii exterioare, anume Avantgarde, Exclusive și AMG. Linia AMG se referă, practic, la un pachet optic, fiind similară S-Line de la Audi. Aceasta este separată de viitoarele modele pure AMG care vor urma.

Sursa foto: Mercedes-Benz

