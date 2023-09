Skoda a dezvăluit primele imagini cu noul Superb, alternativă pentru cei care nu vor Passat Variant

Skoda Superb a fost prezentată, sub un strat de camuflaj, la IAA Mobility 2023. Noua berlină liftback (cu hayon) a mărcii din Cehia împarte platforma cu cea mai recentă generație a Passatului și oferă ceva ce legendarul model al constructorului din Wolfsburg nu (mai) oferă: o caroserie în trei volume. În plus, Superb are un habitaclu foarte încăpător și o ofertă diversificată de propulsoare.

Cum este obiceiul, noul Superb este mai lung cu 43 de milimetri decât generația anterioară ajungând la 4.912 milimetri. Lățimea este de 1.834 milimetri, la fel ca și până acum, iar ampatamentul este și el neschimbat și măsoară 2.841 milimetri. Înălțimea mașinii, care este disponibilă și în versiune combi, a crescut cu 12 milimetri și atinge acum 1.481 milimetri. Asta se traduce prin mai mult spațiu interior, deși ampatamentul nu a crescut.

Concret, pasagerii se bucură de mai mult spațiu pentru cap atât în față cât și în spate (în plus cu 11 milimetri în față), iar portbagajul berlinei are o capacitate de 645 de litri (în plus cu 20 de litri). Break-ul are un portbagaj de 690 de litri (cu 30 de litri mai mult ca la generația trecută). Cu o grilă destul de lată, Cx-ul noii generații este de 0,24, dar mai multe detalii vor putea fi văzute după ce cade camuflajul și apar primele poze oficiale.

Interiorul nu a fost încă dezvăluit, deși unii jurnaliști care au avut șansa să se plimbe cu niște prototipuri au descris interiorul, mai ales în spate, ca fiind foarte încăpător. Consola centrală ar trebui să fie dominată de un ecran de 13 inci asemeni bordului de pe varianta combi care a fost dezvăluită - tot sub protecția camuflajului - încă din vară. Ceasurile de bord clasice sunt înlocuite de un ecran digital de 10 inci în spatele volanului, iar mai multe comenzi vor fi poziționate pe consola centrală în cadrul a trei ceasuri cu comenzi digitale cu un diametru de 1,25 inci fiecare.

Aceste așa-numite „Smart Dials” sunt acolo pentru a oferi diverse funcții care sunt accesibile și prin sistemul de infotainment de pe ecranul mare. Ideea este că acest sistem se vrea mai intuitiv, șoferul ne fiind obligat să treacă prin meniurile sistemului de infotainment pentru a accesa niște funcții de bază. Un heads-up display (HUD) este disponibil pe lista de opționale pentru prima dată în cazul lui Superb.

Liniile de echipare de bază se vor numi Essence și Selection și vor fi urmate, în ordinea crescătoare a prețului, de Sportline și Laurin & Klement. Motorul de bază dintre cele pe benzină va fi un agregat de 1,5 litri TSI 1.5 TSI cu 148 de cai putere. Următorul ca și cilindree este motorul de 2,0 litri TSI cu 201 cai putere, toată fiind transmisă ca și în cazul propulsorului mai mic către puntea față. Versiunea cu tracțiune integrală are, însă, 261 de cai putere - cel mai mult din întreaga ofertă de benzinare.

La capitolul diesel trebuie punctat motorul de bază de 2.0 litri și 148 de cai, respectiv cel cu mai multă putere (190 de cai putere) care este disponibil și cu tracțiune față, dar și cu tracțiune integrală. Toate aceste agregate, atât cele pe motorină cât și cele pe benzină, sunt de tipul mild-hybrid și sunt combinate cu o transmisie DSG cu șapte rapoarte. Modelul cu tehnologie plug-in are o cutie cu șase viteze și o baterie mărită la 25,7 kWh. Puterea totală a sistemului este de 201 cai putere, iar încărcarea prin AC poate fi făcută la până la 11 kW, respectiv până la 50 kW prin DC. Autonomia PHEV-ului este de 100 de kilometri în mod full-electric, fără să se utilizeze vreo picătură de combustibil din rezervorul de 45 de litri.

Atât berlina, cât și break-ul prezentat anterior, vor fi dezvăluite fără camuflaj abia în luna noiembrie. Tot atunci așteptăm și prețurile pentru România, Skoda fiind așteptată să țintească la Peugeot-ul 508 în contextul dispariției din segment a Fordului Mondeo, dar și a Opelului Insignia. Volkswagen nu mai face nicio berlină cu dimensiuni similare după abandonarea lui Passat Sedan și a Arteon-ului, urmașul lui Passat CC.

