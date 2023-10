Italienii vor să blocheze invazia de mașini chinezești. Ce măsură pregătește pentru a-și proteja industria auto

Italia, a treia economie a zonei euro, ia în considerare noi subvenţii pentru achiziţionarea de maşini, care ar include emisiile de carbon în procesul de fabricaţie şi distribuţie, un mod de a-şi proteja industria de importurile chinezeşti, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, relatează Agerpres.

Schema, inspirată de cea adoptată luna trecută în Franţa, ar putea descuraja în mod potenţial achiziţiile de vehicule electrice (EV) produse în China, în condiţiile în care importurile sunt în creştere în Europa, pe fondul preţurilor mai scăzute decât a celor fabricate de producătorii auto locali.



Cadrul legislativ din Franţa privind subvenţiile pentru achiziţionarea de maşini este "rezonabil", consideră autorităţile de la Roma, susţine una din surse, adăugând că



Executivul analizează o astfel de opţiune. O a doua sursă a confirmat că Italia este interesată să urmeze exemplul Franţei.



Deşi în mod obişnuit subvenţiile vizează emisiile maşinilor, conform noilor reglementări propuse în Franţa se acordă punctaje vehiculelor, în funcţie de cantitatea de energie folosită pentru a face materialele, pentru asamblare şi transportul către piaţă, precum şi în funcţie de tipul de baterie pe care o are maşina.



Reglementările UE privind concurenţa nu permit ţărilor să favorizeze producătorii locali. Totuşi, criteriile propuse în Franţa vor face probabil ca vehicule electrice produse în China să nu întrunească condiţiile pentru a beneficia de subvenţii, în condiţiile în care firmele din statul asiatic folosesc electricitate generată de cărbune iar maşinile sunt expediate cu vapoarele pe plan global.



Autorităţile de la Paris susţin că subvenţiile nu încalcă reglementările OMC deoarece excepţiile sunt permise pentru motive de sănătate şi mediu.



Roma vrea un plan mai amplu pe termen lung pentru industria auto, colaborând cu toate firmele locale relevante, inclusiv Stellantis, singurul mare producător auto din Italia. Discuţiile, care ar urma să dureze până la finalul anului, includ şi noile subvenţii pentru achiziţionarea de maşini.



Cumpărătorii italieni de maşini au folosit 80% din stimulentele auto acordate de Roma pentru a cumpăra vehicule produse peste hotare, a declarat luna trecută ministrul Industriei din Italia, Adolfo Urso, adăugând că Guvernul va modifica structura schemei.



Revizuirea acordării stimulentelor auto va trebui să sprijine atât tranziţia spre automobile mai prietenoase cu mediul, cât şi producţia auto naţională, a afirmat Urso în Parlament.



Acesta a adăugat: "Datele arată că, până acum, 80% din stimulentele auto s-au dus către maşini produse peste hotare şi importate în Italia".



Italia, care este în urma altor mari pieţe auto din Europa în privinţa înmatriculărilor de vehicule complet electrice, a finanţat până acum achiziţiile de maşini electrice şi hibride, dar şi vehicule cu motoare pe combustie, care au normele de emisii poluante Euro 6.



Totuşi, a declarat Urso, peste 11 milioane de maşini poluante sunt în prezent în circulaţie în Italia.



"Trebuie să acţionăm", a afirmat ministrul Industriei.



Stellantis, care deţine brandurile Fiat, PSA, Chrysler, Jeep, Citroen şi Alfa Romeo, a produs sub 700.000 de vehicule în Italia în 2022 şi în 2021. Sindicatele se aşteaptă la majorarea producţiei în acest an în Italia la 800.000 de unităţi.



În prezent, Stellantis are aproximativ 45.000 de angajaţi în Italia, iar conform Asociaţiei ANFIA în toată industria auto a ţării lucrează peste 270.000 de persoane, direct şi indirect. Sectorul auto este responsabil pentru mai mult de 5% din PIB-ul Italiei.

