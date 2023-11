Tesla ar putea începe producția unui nou model ieftin care va fi asamblat la uzina germană a constructorului american, conform Automotive News Europe. Citând surse din interiorul companiei conduse de Elon Musk, presa scrie că decizia a fost anunțată intern după ce miliardarul ar fi vizitat fabrica aflată în Gruenheide. Tesla nu a comentat informațiile.

Tesla are planuri mari pentru Europa, dacă informațiile publicate inițial de Reuters sunt corecte. Astfel, Musk a fost personal în Germania pentru a-i informa pe angajații care lucrează la Gigafactory-ul Berlin-Brandenburg că aceea va fi locația de unde vor ieși primele Tesla de 25.000 de euro (27.000 de euro). De asemenea, constructorul care a dominat piața europeană în acest an cu crossover-ul compact Model Y a anunțat și că-și dorește să producă până la 1 milion de automobile pe an în Germania.

Tesla Model 3 Facelift

În prezent, uzina este responsabilă chiar pentru Model Y, dar planurile de expansiune ale mărcii au intrat în vizorul autorităților germane care vor să analizeze care va fi impactul climatic din regiune în momentul în care gigafactory-ul va înghite și mai multe resurse. În 2022, Musk a spus că planurile pentru a produce o mașină foarte ieftină, mai ieftină și decât berlina compactă Model 3, au fost amânate deoarece tehnologia necesară nu este încă disponibilă.

Cu toate acestea, în septembrie am scris despre descoperirea turnării „dintr-o bucată” a caroseriei și șasiului, tehnologie nouă testată de Tesla care ar putea reduce masiv costurile de fabricație al mașinilor. O metodă de producție de acest gen ar fi necesară dacă Tesla își dorește să bifeze ținta foarte ambițioasă de producție pentru anul 2030 de 20 de milioane de mașini pe an. În prezent, însă, constructorul este lovit de o scădere a cererii pentru EV-uri, în ciuda unui „război” al prețurilor început chiar de Musk.

Tesla Model Y, model produs în Germania

Noua Tesla va fi un rival al mașinilor chinezești de buget precum MG 4 EV și BYD Dolphin, dar și a alternativelor europene de la Renault și Volkswagen. În urmă cu câteva luni, Musk a comunicat în cadrul unei întâlniri cu acționariatul că Tesla pregăteșe două noi modele, iar mai multe surse dau de înțeles că una dintre ele era noua Tesla Model 3 care a fost deja prezentată și în România, iar celălalt este mașina compactă cu preț redus.

Sursa foto: Tesla

