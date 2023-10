Semnal de alarmă în industria auto: Marii constructori se tem de scăderea cererii pentru mașini electrice

Europa va trece într-o nouă eră a comerțului cu mașini noi începând din 2035, când intră în vigoare legislația ce interzice aproape complet vânzarea mașinilor noi cu motoare termice, favorizate fiind modelele electrice și cele pe hidrogen. Totodată, din 2025 vor intra în vigoare și noile limite de poluare pentru diesel și benzină prin normele Euro 7, iar această mișcare concertată ar trebui să ducă la un succes rapid de piață al EV-urilor, cel puțin în Europa. Situația de pe teren este, însă, ceva mai complexă.

„Sunt multe metode prin care noi, toți, putem să urcăm pe acest «munte» al decarbonizării”, a spus fostul CEO al Toyota, Akio Toyoda, actual șef al Asociației Producătorilor Auto din Japonia. Într-un articol WSJ, Toyoda a spus că, acum, „oamenii încep să vadă realitatea” cu privire la EV-uri. Deși a anunțat o întreagă gamă de EV-uri încă din 2021, gigantul nipon a rezistat în fața valului de critici că lansările de modele pe baterii se lasă așteptate.

Prima electrică Toyota a fost crossover-ul bZ4X, dar cererea pentru acest model nu a impresionat. Datele strânse de WSJ arată că, cel puțin în Statele Unite, luna septembrie a fost una „fierbinte” din punctul de vedere al vânzărilor de hibride. În timp ce dealerii aveau „un stoc echivalent cu o săptămână pentru modelul Prius”, dar un stoc de „peste două luni pentru modelul bZ4X”. În acest context, următoarele EV-uri marca Toyota vor apărea abia începând cu anul 2025.

EV-urile sunt în continuare populare, dar nu pe toate piețele. Foto via Beaulieu

„Eu voi rămâne fidel poziției pe care am avut-o și în trecut”, a spus Toyoda. „Cred că cineva trebuie să le explice oamenilor din industrie care sunt lucrurile care îi fac fericiți pe clienții noștri căci, altfel, dacă legile și reglementările se fac plecând de la niște idealuri, cei care vor avea cel mai mult de suferit vor fi consumatorii de rând”, a adăugat fostul șef Toyota, care consideră că asta este realitatea. În mod neașteptat, Toyoda nu mai este singur în această dezbatere.

General Motors: Drumul către electrificare nu este lipsit de provocări

Recent, General Motors a anunțat că va încetini producția de vehicule electrice, economisind astfel 1,5 miliarde de dolari. În timpul conferinței de prezentare al rezultatelor trimestriale, CFO-ul GM Paul Jacobson a spus că targeturile de vânzări pentru 2024 au fost mutate pe 2025, iar încetinirea producției vine în contextul mai multor greve din industria nord-americană, dar și a scăderii cererii.

În plus, deschiderea unei uzine GM din Michigan ce urma să producă pick-up-uri electrice va fi deschisă mai târziu decât se anunțase inițial. Rivalul direct pe piața camionetelor pe baterii, Ford F-Series Lightning, nu este nici el atât de căutat (și nici prețul nu-l ajută). Oficialii Ovalului Albastru au spus că iau în calcul să taie un schimb la uzina care produce aceste modele. În contrast, cererea pentru hibride (atât cele clasice, cât și plug-in-uri) este în creștere, situație confirmată atât de Ford, cât și de Nissan.

Chevrolet Bolt, la NAIAS 2017. Foto via MotorTrend/NAIAS/Newspress.co.uk

Scăderea cererii pentru EV-uri a fost remarcată și de Insider, deși mașinile electrice continuă să fie cerute în Europa. ACEA a anunțat pentru septembrie o crește a vânzărilor cu 14,3% care a împins cota de piață a EV-urilor până la aproape 15% în septembrie. Dar în Europa - mai ales în spațiul comunitar - sunt multe state care încă oferă pachete de beneficii pentru achiziția de EV-uri noi, așa cum este programul Rabla Plus în România. Bugetul pentru acesta din urmă este, însă, aproape gol, iar situația pentru 2024 este incertă.

Chiar și așa, realitatea din afara „bulei” EU ar putea să fie simțită și pe continentrul nostru. Discutând pe marginea rezultatelor financiare din trimestrul trei, CEO-ul General Motors Mary Barra a spus că marele concern american nu mai speră să vândă 100.000 de EV-uri în a doua jumătate a anului 2023, retrăgând și ținta de a comercializa 400.000 de exemplare în prima jumătate a anului viitor.

Chiar și Tesla se chinuie. Foto via Beaulieu

„Mergând pe drumul către electrificare, observăm că nu este deloc lipsit de provocări”, a spus Barra, cea care a susținut de la început EV-urile, General Motors fiind printre cei care au lansat destul de repede o electrică „de masă”. Chevrolet Bolt a fost lansat în 2016, iar GM a vrut să-l pensioneze și apoi s-a răzgândit. Chiar și Tesla, liderul pe piața electricelor și cel care produce cel mai de succes model din Europa, a recunoscut că apetitul pentru mașinile pe baterii scade.

Mercedes-Benz: Ne învârtim într-un mediu destul de brutal

Tesla a fost printre primii constructori care a început să scadă prețurile mașinilor sale, pentru a atrage mai mulți cumpărători. „Războiul” prețurilor lovește în activele brand-urilor care se laudă cu EV-uri, însă practica pare inevitabilă. Chiar și constructorii premium, care inițial au stat departe de această luptă a reducerilor, au intrat în horă. Mercedes-Benz și-a redus prețurile pentru unele dintre EV-urile sale cu multe mii de euro, iar CFO-ul Harald Wilhelm a spus că situația este „brutală”.

Discutând cu analiștii, Wilhelm a spus că „ne învârtim într-un spațiu brutal și mi-e greu să cred că actualul status quo este sustenabil pentru noi toți”. Dar mulți constructori își vând mașinile noi electrice sub prețul de listă, pe lângă beneficiile de la stat care reduc suplimentar costul de achiziție (în România, valoarea maximă a reducerii este de 11.000 de euro). În aceste condiții, dealerii se plâng că trebuie să plătească pentru a ține în parcare multe EV-uri nevândute, deși plug-in-urile nu sunt atât de dificil de vândut.

Honda voia să dezvolte un urmaș pentru micul e alături de GM, dar „climatul nu este potrivit”, conform niponilor. Foto via Honda

Tot Ford a amânat țina de a produce de 60.000 de EV-uri pe an, dar și targetul de 2 milioane de unități în 2026 a fost lăsat pe planul doi. De asemenea, Honda a abandonat un plan de a dezvolta cu GM un model electric ieftin (cu un preț de sub 30.000 de euro), producătorul modelului citadin Honda e spunând că, în prezent, climatul pe piața electricelor este în schimbare.

„După ce am analizat situația vreme de un an, am luat decizia de a opri dezvoltarea unui EV ieftin, căci este o afacere complicată”, a spus CEO-ul Honda Toshihiro Mibe, citat de Business Insider. În Europa, Stellantis sau Renault continuă această șarjp a electricelor, dar asta pentru că piața europeană, puternic reglementată în direcția trecerii la electrice, este importantă. În Europa, doar mașinile cu combustibili sintetici vor mai putea fi vândute de noi cu motoare cu combustie internă după 2035.

„

Sursa foto: Volvo

