Mașina lui Joe Biden este de vânzare. Cât costă Cadillacul unicat

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a aflat într-o poziție privilegiată: a avut un Cadillac ATS-V cu o specificație unică. Acum, mașina este oferită la licitație, dar nu se mai află în cea mai bună stare, scrie CarBuzz.

Mașina prezidențială din Statele Unite, poreclită „Bestia” în timpul mandatelor lui George Bush, poartă și astăzi sigla Cadillac, însă nu aceea este oferită acum la licitație. Vorbim despre o berlină compactă de performanță ATS-V din 2018 pe care Biden a pus ochii pe când era doar un fost vice-președinte. Aflat în vizită la dealerul Delaware Cadillac din Willmington, Biden a comandat un ATS-V și a reușit să dea niște telefoane pentru a-și schimba statutul de securitate personală pentru a putea să se plimbe cu mașina pe drumurile publice.

Cadillac ATS.V. Sursă foto: Cars & Bids

Actualul președinte a deținut mașina până în 2020, când s-a terminat contracul de leasing, iar majoritatea celor 25.578 de kilometri au fost parcurși în posesia politicianului democrat. Mașina este vopsită în Raven Black cu un interior de piele Kona Brown, o combinație care este aparent unică pe acest exemplar. În mod normal, modelul ATS.V nu putea să fie comandat cu interior de piele cu această culoare, dar Biden a obținut totuși o alocare specială. În oferta de vânzăre sunt incluse și multe emailuri schimbate cu cei de la Cadillac ce arată cum a fost satisfăcută dorința lui Biden.

Când era nouă, această mașină costa cam 62.000 de dolari înainte de opționale, iar acest ATS.V a primit și alte modificări. Jantele Tech Bronze CT4-V Blackwing, dar și grila Rennick Performance sunt completate de o bară spate diferită de cea standard. Cu alte cuvinte, mașina valorează mai mult decât actuala ofertă maximă de pe platforma de licitații Cars & Bids de 37.500 de dolari. Modelul a fost, însă, avariat și are anvelopele expirate. Barele, dar și o portieră au trebuit reparate, însă partea tehnică este în regulă.

Sursă foto: Cars & Bids

Nu vorbim de un motor V8 sub capotă, ci de un V6 twin-turbo de 464 cai putere și 603 Nm. Mașina are performanțe comparabile cu un BMW M3 sau un Mercedes-AMG C63 din aceeași perioadă, dar cu un plus de pedigree prezidențial. Recent, un Lamborghini Diablo VT vopsit într-un albastru special care a fost deținut, în anii '90, de fostul președinte Donald Trump s-a vândut tot în cadrul unei licitații pentru mai bine de 1 milion de dolari.

Sursa foto: Shutterstock/ numenastudios

