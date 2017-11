Elif Memet, originara din Constanta, a inventat un biofertilizator organic cand era la liceu si se pregateste pentru anuntarea rezultatelor unei cercetari in domeniul economiei domeniului sanitar din SUA, desfasurata impreuna cu Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie in 2001. Are 21 de ani si acestea sunt doar cateva dintre realizarile ei de pana acum. Ce-si propune sa faca in continuare? Se va mai intoarce in Romania?

Cati adolescenti de clasa a VII-a ati mai vazut care sa fie pasionati de economie si sa citeasca articole si carti despre acest domeniu? Cu siguranta nu multi, dar Elif Memet, care are astazi 21 de ani si este studenta in anul al treilea la Universitatea Columbia din New York, e pasionata de acest domeniu inca de cand mergea la scoala primara in Constanta. ”Mereu am fost fascinata de Natiunile Unite, de institutiile internationale si de cand eram mica sora mea imi zicea «Elif,...