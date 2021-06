Pentru Apa Nova, compania responsabilă cu furnizarea apei potabile și a serviciilor de canalizare în București, pandemia de COVID-19 a venit cu multiple provocări atât la nivel de top management, cât și în ceea privește adaptarea echipelor la mediul digital și menținerea tuturor angajaților și clienților în condiții de maximă siguranță. Irina Munteanu, Director General Adjunct Apa Nova a discutat, într-un interviu wall-street.ro, despre provocările, dar și despre oportunitățile pe care compania le-a întâmpinat într-un an critic cum a fost 2020.

Wall-Street.ro: Cum ați gestionat, alături de angajații dvs. principalele provocări aduse de pandemia de COVID-19?

Irina Munteanu: Apa Nova a avut întotdeauna un regim foarte strict în privinţa protecţiei şi siguranţei angajaţilor şi clienţilor, având în vedere că operăm într-un domeniu strategic prin oferirea de servicii vitale pentru populaţie.

Încă din luna martie 2020, am înființat Comitetul Special pentru Gestionarea Evenimentelor Legate de Criza COVID-19, în cadrul căruia au fost stabilite măsuri excepționale de protecție pentru întreaga perioadă influențată de contextul sanitar. Printre măsurile extinse, s-au numărat:

centralizarea evidenței personalului și estimarea, în viitor, a organizării activității în sediile societății;

identificarea personalului critic pentru care au fost dispuse măsuri speciale, mai ales pentru angajații implicați în activitățile de producție a apei potabile și de epurare a apei uzate;

organizarea activității în intervale orare diferite pentru echipele operaționale sau asigurarea condițiilor în vederea desfășurării activității în regim de telemuncă pentru aproximativ 500 de angajați.

Tot pentru protecţia salariaţilor, am extins și intensificat programele uzuale de dezinfecţie a spaţiilor, a echipamentelor şi mijloacelor auto, am suplimentat dotările cu echipamente de protecție specifice, precum și cu materiale şi echipamente igienico-sanitare.

Procesele de resurse umane au fost adaptate la mediul digital, au fost dezvoltate și implementate noi fluxuri de lucru pentru a înlesni și oferi angajaților și structurilor operaționale un cadru coerent în vederea desfășurării activităților, precum și de informare a acestora în timp real.

Iar ca rezultat, pe durata ultimului an, echipele noastre au lucrat cu o dedicație exemplară, punând siguranța clientului pe primul plan.

Traducem acest efort al măsurilor extinse în context pandemic printr-o investiție de peste 4.3 milioane de euro.

Wall-Street.ro: Care au fost principalele schimbări apărute în munca angajaților de la Apa Nova?

Irina Munteanu: Este extrem de important să subliniez că activitatea Apa Nova nu a fost întreruptă nici măcar o secundă, nici măcar în perioadele instaurării situațiilor de urgență, iar acest lucru se datorează exclusiv profesioniștilor cu care lucrăm în companie.

Schimbarea majoră adusă de această criză sanitară în activitatea angajaților noștri a fost, ca aproape în cazul tuturor companiilor, minimizarea interacțiunii între salariați pe care a trebuit să o impunem, pentru protecția tuturor. Datorită proceselor de digitalizare implementate încă de acum 6 ani în aproape toate palierele de activitate, organizația noastră a reușit să se adapteze cu ușurință noului context și să-și mențină indicatorii financiari de performanță.

Wall-Street.ro: Cum reușiți să atrageți și să păstrați în cadrul companiei tinerele talente? Au existat modificări ale acestor activități din martie 2020 și până în prezent?

Irina Munteanu: Chiar și într-un an plin de provocări și incertitudini, Apa Nova a continuat să se concentreze pe atragerea de tinere talente, dar și a personalului cu înaltă calificare în cadrul companiei și am reușit să ne extindem echipele, aducând noi specialiști din domenii conexe. Concomitent, am ales să investim în oamenii care ne erau deja alături, oferindu-le oportunitatea de a participa la cursuri de pregătire și perfecționare.

Am lansat anul acesta, la nivelul Veolia, EduCamp - noua noastră platformă de e-learning îmbogățită cu nu mai puțin de 149 de programe educaționale, conținând 550 de module de training din 11 mari categorii de cursuri precum finanțe și contabilitate, management și leadership, project management sau transformare digitală, pentru dezvoltarea abilităților și competențelor angajaților.

Beneficiile sunt multiple, iar noi oferim toate condițiile pentru realizarea de performanțe, de la training-uri, stimulare financiară, o motivație care ține de progresul individual înregistrat, o atmosferă plăcută, productivă, o cultură organizațională sănătoasă, un mediu deschis la feedback și care încurajează recunoașterea performanțelor, dar și deschidere la noi inițiative, propuneri și acțiuni proactive.

De altfel, compania noastră a investit permanent în educație și în dezvoltarea carierelor pentru cei tineri. Chiar anul acesta, Apa Nova s-a alăturat programului Edu Networks, în calitate de partener strategic, pe toată durata programului, pentru ca aproape 7.000 de copii din 15 școli din zona București - Ilfov să beneficieze de o educație modernă.

Wall-Street.ro: Apa Nova se regăsește mereu în topul celor mai mari angajatori din București. Ce metode aplicați pentru a eficientiza procesele de recrutare și selecție de personal? Au existat transformări în cadrul acestor procese, în urma declanșării pandemiei?

Irina Munteanu: Recrutările făcute de compania noastră targetează în special domeniul tehnic, respectiv ingineri şi tehnicieni din toate domeniile, atât pentru realizarea, coordonarea şi supravegherea lucrărilor de pe teren, dar şi pentru crearea și implementarea studiilor şi proiectelor. Totodată, recrutăm experţi cât și prospăt absovenți pentru funcţiile noastre suport, în zone precum relaţiile cu clienţii, resursele umane, IT sau domeniul financiar.

Oferim în prezent oportunităţi de angajare și dezvoltare profesională pentru nu mai puțin de 120 de meserii.

Selecția de personal a suferit schimbări în sensul în care, pentru protecția tuturor și pentru a respecta întocmai indicațiile autorităților locale, am preferat să desfășurăm interviurile cu candidații în format online, și nu fizic, așa cum se întâmpla până acum, însă asta nu ne-a împiedicat să continuăm procesul de angajare.

Wall-Street.ro: Care sunt pozițiile pentru care întâmpinați cele mai mari dificultăți în identificarea și recrutarea de personal specializat? Pentru ce poziții din companie e necesar să alocați mai mult timp în găsirea de noi candidați?

Irina Munteanu: Avem în companie numeroase poziții care implică responsabilități foarte mari și expertiză tehnică avansată mai ales în zona digitală, precum cele de ingineri rețele de apă și canalizare, proiectanți, tehnicieni, și atunci pentru acestea ne e mai greu să găsim persoane calificate, cu experiență în domeniu, dar, depunând efort constant, reușim și acest lucru.

În paralel, avem disponibile cursuri și training-uri de specialitate și pentru cei care vor să se angajeze direct de pe băncile facultății și să câștige o experiență valoroasă lucrând la noi.

Wall-Street.ro: Cum ați reușit să mențineți productivitatea echipelor în aceste luni dificile marcate de pandemie? Cum reușiți să îi motivați pe angajați?

Irina Munteanu: Sunt de părere că o echipă poate rămâne unită, chiar și în condițiile în care singurul mod de comunicare este ecranul unui laptop, iar discuțiile de la birou se pot muta cu ușurință în mediul online.

Am încercat în această perioadă plină de provocări să menținem o comunicare unitară și constantă, online sau telefonic, scopul fiind să menținem disciplina, astfel încât oamenii să se simtă în continuare ancorați în ritmul obișnuit al activității.

Totodată, deși i-am informat permanent atât în perioada pre-vaccinare cât și după, am încercat ca subiectele de discuție să nu vizeze exclusiv virusul de care am ajuns să ne temem cu toții, ci să abordăm mereu subiecte pozitive.

Wall-Street.ro: Câți angajați aveți în prezent?

La finalul anului 2020, în cadrul Apa Nova activau 1.869 de salariaţi.

Wall-Street.ro: Există studii care indică faptul că în 2020, tinerii din România au intrat mai repede în câmpul muncii, în contextul crizei sanitare. În acest sens, a existat mai mult interes în ceea ce privește angajările și în compania pe care o reprezentanți? Au fost mai multe aplicări la joburile disponibile, comparativ cu perioada similară a anului 2019?

Irina Munteanu: O analiză internă a arătat o creştere per total a aplicărilor persoanelor interesate de posturile scoase la concurs de către compania noastră cu 25% față de 2019 și cu 47% față de 2018. Dintre aceștia, aproximativ 70% erau tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 40 ani.

Wall-Street.ro: Ce beneficii extrasalariale acordați angajaților și care sunt cele apreciate în rândul acestora?

Irina Munteanu: Pandemia a schimbat și industria beneficiilor în anul ce a trecut, companiile fiind nevoite să se adapteze la munca de la distanță și la solicitări crescute de beneficii digitale care să fie mai potrivite cu provocările pe care le-au întâmpinat angajații, conform unei analize.

În ceea ce privește Apa Nova, tichetele de masă, tichetele cadou, serviciile medicale atât pentru angajați, cât și pentru aparținători, decontarea biletelor de odihnă și tratament, primele oferite cu diverse ocazii, medaliile de loialitate, abonamentele pentru închiriere de cărți sunt printre principalele beneficii acordate angajaților.

Mai mult, am pus la dispozitia salariaților o platformă de training online cu peste 550 cursuri pentru a putea continua dezvoltarea profesională chiar și în condiții de pandemie.

Astfel, bugetul alocat de compania noastră anul trecut pentru beneficiile angajaților a crescut cu 14% față de anul precedent.

Wall-Street.ro: Ce investiții aveți în plan să alocați către zona de resurse umane, în acest an?

Irina Munteanu: În baza investițiilor strategice planificate în următorii ani, Apa Nova a dezvoltat un plan de recrutare extinsă, de la manageri de proiect, specialiști, ingineri, personal de execuție, în total peste 150 de persoane implicate full-time la nivelul companiei, dar și personal extern, prin firmele specializate cu care compania noastră are încheiate sau va încheia contracte de execuție lucrări.

Wall-Street.ro: Cum ați încheiat anul 2020?

Irina Munteanu: Apa Nova și-a păstrat și în 2020 indicatorii de performanță care au consacrat-o drept liderul operatorilor de utilități din România, cu o cifră de afaceri de 829 de milioane de lei, în creștere comparativ cu 2019, când a fost înregistrată o cifră de afaceri de 816 milioane de lei.

Wall-Street.ro: Cum s-au reașezat activitățile la nivel de business, după mai bine de un an de la izbucnirea crizei sanitare, la nivel local?

Irina Munteanu: Reziliența organizațională a companiei Apa Nova a depins foarte mult în această perioadă de modelele de business deja implementate cu ani în urmă ori aflate în curs de implementare și, desigur, de adaptabilitatea rapidă la noua situație. Având în vedere că noi am integrat majoritatea proceselor digitale încă de acum 6 ani, nu poate fi vorba de o reașezare a modelelor noastre de business, pentru că noi nu am avut perturbări în desfășurarea activității.

Prin urmare, putem spune că a fost aproape “business as usual” pentru compania noastră.

Wall-Street.ro: A adus pandemia de COVID-19 și noi oportunități la nivel de business?

Irina Munteanu: Suntem permanent în explorarea de noi oportunități de afaceri și căutăm constant să ne extindem și să ne îmbunătățim performanțele profesionale și financiare, astfel că, dacă se ivesc circumstanțe propice dezvoltării unor noi business-uri, fiți siguri că vom profita de acestea pentru a deveni și mai buni.

