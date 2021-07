[INFOGRAFIC] Harta salariilor după un an de pandemie în România

Salariul mediu net este în creștere în fiecare județ din România după aproximativ un an de la startul pandemiei, însă o parte din acest avans reprezintă și o reglare a lefurilor după ce, în prima parte anului trecut, multe companii au redus cheltuielile cu angajații.

În București, precum și în județul Cluj se plătesc cele mai mari salarii din România, câștigul mediu net depășind 4.000 de lei lunar în ambele cazuri, potrivit celor mai recente date INS valabile la finalul lunii aprilie 2021.

Pentru un calcul rapid al propriului salariu net, puteți accesa Calculatorul de salariu net Wall-Street.ro.

În top urmează la mică distanță Timișul, cu un salariu mediu net de 3.963 lei/lună, apoi alte 16 județe cu lefuri medii cuprinse între 3.000 și 4.000 lei/lună.

Cel mai mic salariu mediu net din România se înregistrează în județul Harghita – 2.616 lei/lună. În imediata apropiere se află Maramureș, Teleorman și Bistrița-Năsăud.

Cele mai mari creșteri salariale din ultimul an (aprilie 2021 vs aprilie 2020) au fost în Arad, Brașov și Timiș, acolo unde lefurile nete au urcat cu procente de 22,4%, 17,8%, respectiv 17,5%. La polul opus s-au aflat județele Brăila și Mehedinți, acolo unde salariile au crescut cu mai puțin de 2% în ultimul an.

Salariul mediu net din România a fost de 3.492 lei în mai 2021, cu aproape 10% mai mult decât în aceeași lună din 2020. Industria IT a avut cele mai mari salarii, cu o medie de 8.192 lei, în vreme ce cele mai mici salarii au fost în sectorul hotelier și al restaurantelor (1.850 lei), potrivit datelor INS.

Guvernul vrea ca de la 1 ianuarie 2022 să implementeze o măsură pilot prin care salariul minim să nu mai fie taxat. Dacă la începutul acestui an ministrul Economiei sugera că domeniul ales va fi agricultura, Claudiu Năsui a precizat recent că este foarte posibil ca HoReCa să fie beneficiarul măsurii, fiind unul dintre cele mai afectate domenii de pandemie.

Sursa foto: Shutterstock

