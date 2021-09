Domeniul IT este, în mod tradițional, unul din sectoarele de activitate în care angajații sunt cel mai bine remunerați. IT-iștii români au devenit foarte râvniți și peste hotare, datorită expertizei lor, acumulată în urma unui parcurs educațional și profesional riguros și foarte bine structurat.

SUA a pus ochii pe IT-iștii români. De ce sunt atât de râvniți

Pe fondul cererii crescute de la nivel global a serviciilor de dezvoltare de software, generate de criza sanitară, mulți manageri din afara granițelor României au început să-și îndrepte tot mai mult atenția către forța de muncă externă. România este percepută ca un hub IT pentru Europa Centrală și de Est, cât și pentru țările de peste Ocean, care vânează candidați foarte bine pregătiți în acest domeniu.

Pandemia a lărgit mult orizontul geografic în ceea ce privește recrutarea și selecția de personal, mai ales odată ce munca remote s-a instalat la nivel unitar și a dus la o creștere a liberalizării accesului la candidați. Natura adaptabilă a specialistului IT român și capacitatea ridicată de rezolvare a problemelor indiferent de dificultatea proiectelor pe care le gestionează, sunt cele mai importante atribute pentru care aceștia sunt „vânați” de companiile de peste hotare.

„Nivelul de calitate a inginerilor români de software se află în ținta noastră. România produce profesioniști IT cu înaltă calificare, care au o rată de succes ridicată în funcțiile de senioritate pentru care recrutăm (...) Dacă remunerația e corectă, ei dau un randament de 110%. Românii sunt pasionați de munca lor și sunt foarte creativi. Creativitatea e foarte importantă, e o abilitate foarte căutată și greu de găsit”, a declarat pentru wall-street.ro, Andrew Allen (foto), VP of Content Marketing în cadrul Crossover, o companie de recrutare IT din SUA a pus ochii pe IT-iștii români.

Totodată, specialistul spune că a remarcat o reziliență mai mare în rândul românilor, odată cu instituirea stării de carantintă din primăvara anului 2020, cât și în ceea ce privește lucrul de acasă. Românii sunt adaptabili, spune el, dar și deschiși la nou și la tot ce ține de tehnologie, un avantaj care permite deja o integrare mult mai facilă într-un viitor al muncii tot mai digitalizat.

Există în România o categorie puternică de oameni pe care îi numim în engleză „early adopters”. Ne referim la cei deschiși la noi, cei doritori să încerce produse noi, tendințe noi, alimente și băuturi noi, idei noi. Acesta este motivul pentru care multe branduri decid să aleagă România printre primele țări din lume în care lansează produse sau modele de afaceri noi. Sunt foarte încrezător în capacitatea românilor de a se adapta la noile tehnologii. Andrew Allen (foto), VP of Content Marketing în cadrul Crossover

Salariile celor mai buni 1% din lume

Marea majoritate a pozițiilor pentru care Crossover recrutează din România sunt plătite între 200.000 și 400.000 de dolari pe an (sau 17.000 de dolari și 34.000 de dolari pe lună). Un Senior Software Engineer poate câștiga 100.000 de dolari pe an, în timp ce un Senior Vice President of Software Engineering rămâne la final de an cu nici mai mult, nici mai puțin de 400.000 de dolari pe an.

Și în aria de Technical Support salariile sunt ofertante. Un Product Knowledge Curator va fi plătit cu 100.000 de dolari anual, iar un SVP of Software Customer Support va avea un salariu anual de 400.000 de dolari.

Allen este de părere că una din problemele majore ale României, în rândul angajaților, o reprezintă nivelul redus de salarizare, precum și faptul că o creștere de salariu nu este încurajată, oferind exemplul multor candidați care merg la un interviu de angajare pentru a-și schimba jobul, dar li se oferă aceiași bani.

„Această tendință în care salariile din IT cresc în România la nivelul celor din Europa Centrală și de Vest se întâmplă deja. Ceea ce facem noi este să-i plătim pe contractorii noștri la nivel de Silicon Valley, capitala mondială a tehnologiei, care oferă un nivel salarial mediu mai ridicat decât remunerația medie oferită în Europa de Vest.

Astfel, cu cât România este mai rapidă și ajunge printre cele dintâi țări la punctul de finish, în cursa aceasta de nivelare a salariilor la nivel global, cu atât va fi mai bine pentru această țară (...) Cu cât sunt plătiți foarte bine mai mulți români, cu atât activitatea lor este mai complexă. Ajung să învețe mai mult, având acces la soluții IT de ultimă generație”, a mai precizat Andrew Allen.

Liderul de la Crossover este de părere că în următorul deceniu, plaja salarială la nivel mondial va fi uniforimizată de joburile care se vor face remote și care vor face ca salariile să fie egale.

