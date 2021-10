De la local la global. Povestea unor români promovați în poziții internaționale

Expații români sunt împrăștiați în toate colțurile lumii unde descoperă culturi noi și dau piept cu stiluri diverse de lucru. Deși, odată cu impunerea sistemului remote de lucru, interacțiunile managerilor care conduc operațiunile mai multor țări s-au limitat la online, adaptarea și de gestionarea simultană a mai multor poli de talente au rămas provocările majore. Ce îi leagă pe acești manageri? Cu siguranță apetitul pentru asumarea riscurilor și flexibilitatea care le-a intrat deja în ADN. Vă prezentăm în cele ce urmează povestea a două românce promovate în funcții regionale: Dana Sîntejudean, director regional al Edenred pentru Europa Centrală și Angela Posdărăscu, Head of HR Industrial Operations la nivelul grupului Zentiva.

Cum începe călătoria: aceleași lucruri, dar spuse în alte cuvinte

Prima barieră culturală pentru persoanele care se mută într-o țară străină este, cu siguranță, limba. În primele zile, comunicarea cu ceilalți devine ușor neclară, nu prin prisma diferențelor de opinie, ci a modului în care aceste sunt transmise. Angela Posdărăscu a resimțit și ea, pe propria piele, acest lucru.

Cea mai provocatoare parte este de a conștientiza elementele comune și diferențele dintre culturi. De multe ori este vorba despre aceleași lucruri exprimate diferit. Este crucial să vă luați timp la început pentru a vă cunoaște, altfel așteptările se pot transforma în frustrări. Zentiva România are peste 4.500 de angajați pe două continente, 49 de naționalități în peste 30 de țări. Vă puteți imagina câte aspecte culturale sunt de aliniat. - Angela Posdărăscu, Head of HR Industrial Zentiva Group -

Citeste si: Codruț Nicolau este noul General Manager al Edenred România

Promovată în ianuarie 2020 în fruntea diviziei de resurse umane în fabricile cehilor de la Zentiva, Angela lucra deja încă din 2018 în Cehia, în cadrul grupului. Anterior, ea a activat în cadrul Zentiva România, unde a avut diverse funcții, cele mai importante fiind pe zona de HR & Services.

Cum devii te faci remarcat pe harta managementului internațional

O promovare reprezintă poate cea mai îmbucurătoare recunoaștere a muncii. Nu-i de mirare că pe lângă salariu și beneficiile extrasalariale, românii vor să cunoască încă de la interviul de angajare care sunt posibilitățile de avansare, fie în țară, fie în străinătate, pentru funcția la care aplică. Însă, cu cât avansezi în ierarhie, cu atât provocările și responsabilitățile sunt mai mari.

Când dai piept cu ecosisteme de business diverse și când te integrezi în culturi noi, învățarea desprinsă din experiențele concrete este cea mai valoroasă, fiind practic dovada faptului că știi să pui în practică modelele teoretice însușite de-a lungul parcursului tău educațional, explică liderul de la Zentiva.

„Pentru a accesa un nivel superior în organizație, trebuie să ai deja câteva realizări, o performanță bună și aspirații ridicate, apetit pentru asumarea riscurilor. Abilitatea de a schimba status quo-ul și de a dezvolta comunități este foarte importantă. Compania mi-a sprijinit dezvoltarea oferindu-mi diferite posibilități de a fi instruită într-un mediu foarte divers”, explică Angela, care recunoaște că a lucrat fără să se gândească activ la o promovare de acest tip, ci doar și-a făcut treaba cu pasiune.

Citeste si: Edenred România lansează carduri de beneficii eco-friendly

Angela Posdărăscu și Sood Ashwani, Head of Zentiva India

Dana Sîntejudean, director regional al Edenred pentru Europa Centrală este de părere că există mai multe componente care ajută un manager să-și contureze oportunitatea pentru o promovare regională.

„Eu cred că prima e atitudinea, apoi ce transmiți tu ca om, dacă inspiri încredere. Apoi cred că experiența în business, aceasta este cea care m-a ajutat pe mine să promovez. Cunosc foarte bine business-ul Edenred, lucrez de 18 ani aici și îmi vine foarte ușor să susțin echipele, să îi sfătuiesc când e nevoie. Mai apoi cred că ajută capacitatea de adaptare și flexibilitatea. Cred că mă ajută mult asta pentru că lucrez cu oameni noi, cu mentalități diferite și dacă nu încerci sa înțelegi specificul fiecărei zone, fiecărei persoane, e greu să te adaptezi”, explică managerul regional al emitentului de carduri și tichete de masă.

Distanța și vremurile tulburi

În situația Danei Sîntejudean, promovarea sa în funcția de director regional al Edenred pentru Europa Centrală a fost ceva mai diferită. După ce în 2017 a preluat și conducerea operațiunilor din Republica Moldova ale furnizorului de beneficii extrasalariale, patru ani mai târziu, adică în mijlocul pandemiei, Dana Sîntejudean avea să fie promovată la nivel regional.

Citeste si: Zentiva deschide un centru de vaccinare într-una din fabricile sale

Inițial, distanța a fost principalul impediment care a stat în fața unei relaționări mai apropiate cu echipele din celelalte țări din regiune pentru care Dana era proaspătul coordonator.

Distanța a fost cel mai provocator lucru și faptul că nu am putut să interacționez fizic cu echipele pe care le-am preluat și simțit această barieră. Dacă nu era pandemia, diferența ar fi fost că m-aș fi dus să cunosc echipele din fiecare țară și să ne vedem față în față. - Dana Sîntejudean, Director Regional Edenred Central Europe -

Ca un nou venit într-o astfel de funcție, e greu să iei pulsul de la distanță și să-ți dozezi energie către un management remote, cu care nu ești familiarizat în mod curent.

„Am învățat ce înseamnă remote management. Dacă pana acum am condus echipe fiind în contact direct cu acestea și obținând toate informațiile direct, simțindu-i în toate interacțiunile pe care le-am avut. Am preluat o echipă regională, într-o perioadă pandemică la care nu am putut să ajung până la un punct, după care am început ușor ușor să îi vizitez”, a mai explicat pentru wall-street.ro Dana Sîntejudean.

Curajul și apetența pentru risc sunt cele mai bune cărți de vizită

În ultimii ani, liderii de la tot mai multe companii globale și-au întors privirile către executivii din România. Deși distanțarea fizică de meleagurile natele poate crea mici goluri în stomac, oportunitatea de business, experiența, precum și lecțiile deprinse sunt de neprețuit.

„Mulți români au succes în roluri globale, sunt buni ambasadori ai țării noastre. Am făcut parte din echipe globale foarte diverse, cu oameni din întreaga lume și a fi român nu a fost niciodată un impediment”, povestește Angela Posdărăscu.

Liderul din fruntea diviziei de resurse umane de la Zentiva îi îndeamnă totodată pe români să aibă încredere în intuiția lor și să plece atunci când inima le spune să plece, chiar dacă mintea încă ridică întrebări. Am fost curioasă să o întreb ce ar face diferit dacă ar fi pusă în situația de a o lua mâine de la capăt.

„Nu foarte diferit, mi-aș asuma aceleași riscuri pentru a explora noi orizonturi. Este despre aici și acum. Poate aș fi mai puțin critică cu mine, aș căuta soluții rapide care să fie dezvoltate în continuare și aș petrece mai mult timp cu oamenii din jurul meu. Aș acorda mai multă atenție impactului asupra vieții mele personale, uneori aveam prea multe pe cap. Familia mea mă susține foarte mult. Le sunt recunoscătoare soțului meu și fiului meu pentru ajutorul lor necondiționat”, concluzionează Angela.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: