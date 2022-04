Carrefour vrea să angajeze ucraineni. Limba română nu este obligatorie

Carrefour România anunță demersuri pentru integrarea persoanelor ucrainene pe piața muncii, prin crearea unui număr de 200 de posturi de lucrător comercial universal în rețeaua sa națională de magazine în format hypermarket, supermarket și Supeco, însemnând aproximativ 260 de unități.

Posturile și responsabilitățile aferente sunt detaliate pe site-ul Carrefour, la secțiunea Cariere, cât și pe site-ul OLX și nu presupun cunoașterea limbii române sau a limbii engleze.

Printre responsabilitățile postului se numără îndrumarea clienților în magazin și asigurarea unor raioane atractive din punct de vedere comercial, pentru a facilita procesul de cumpărare pentru clienți. Pe de altă parte, facilitățile oferite de Carrefour România includ asigurare medicală privată, tichete de masă, cupoane de Paște și Crăciun, ajutor de transport, prime de vacanță și fidelitate și, nu în ultimul rând, cursuri de formare și dezvoltare.

Anterior, Carrefour România a donat către Crucea Roșie Română și Fundația FARA 270 tone de alimente.

„Pasul următor este, din punctul nostru de vedere, integrarea pe piața muncii a celor care doresc să rămână în țară, în paralel cu asistența umanitară a celor care au nevoie. Îi invităm pe prietenii noștri ucraineni să descopere un mediu divers, tolerant, performant, în care vor avea oportunități și instrumente potrivite pentru a-și defini o carieră de care să fie mândri. Această inițiativă este încă o dovadă a faptului că lumea Carrefour este o lume a oamenilor, mai presus de orice”, a declarat Alina Gamauf, HR, Corporate Affairs & CSR Director Carrefour România

Totodată, Carrefour România continuă eforturile de asistență umanitară prin programul Banca de Alimente, derulat în parteneriat cu Crucea Roșie Română. Astfel, compania direcționează alimentele greu perisabile donate de clienți în stațiile speciale de colectare din 41 de hypermarketuri către populația ucraineană, atât cea care intră în România, indiferent dacă se stabilește aici sau se află în tranzit, cât și pentru cea rămasă în Ucraina. Clienții pot dona și direct din contul Act for Good din aplicația Carrefour către cauza Banca de Alimente, unde 30 de puncte se convertesc într-un aliment donat de către Carrefour prin această inițiativă.

In plus, alte 30 de organizații neguvernamentale implicate în proiecte de sprijin al populației ucrainene care a ajuns în țara noastră au primit ajutor direct sub formă de produse alimentare și nealimentare, din 17 magazine Carrefour din întreaga țară.

