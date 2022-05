Tichetul de masă rămâne în continuare „regele” la capitolul beneficii extrasalariale, iar industria serviciilor este cea care apelează cel mai mult la beneficii extrasalariale pentru angajați, arată datele centralizate de Benefit, companie a Grupului Edenred, platformă de servicii şi plăţi. Cum arată situația în celelalte industrii?

Alături de salariu și de oportunitățile de avansare în carieră, beneficiile extrasalariale oferite de angajatori sunt, de ani buni, printre primele lucruri la care se uită candidații atunci când vor să se angajeze. Beneficiile care apar cel mai frecvent în pachetele oferite de companii sunt, în continuare, tichetele de masă, urmate de cadouri- beneficii în natură (31,8%), turismul intern - vouchere de vacanță (27,3%) și cadourile oferite pentru ocazii speciale (17,6%). La polul opus, cel mai mic procent a fost înregistrat de cursurile profesionale (0,2%) și activitățile sportive (1,5%).

În 2021, bugetul mediu de beneficii extrasalariale alocat de companii a fost de 627 de lei per angajat pe lună, în creștere cu aproape 50% în ultimii 5 ani și cu aproape 25% față de 2019, înainte de criza sanitară. Pentru anul în curs, se estimează o creștere până la valoarea de 820 lei, ceea ce înseamnă cea mai mare majorare procentuală din ultimii șase ani.

O particularitate în ceea ce privește evoluția preferințelor de anul trecut este reprezentată de dublarea consumului de activități culturale, ceea ce arată faptul că angajații revin la activități care includ festivaluri, teatru sau cinema.

Top industrii care acordă cele mai multe beneficii salariale din România

La nivel de industrii, sectorul serviciilor este cel care acordă cel mai mult beneficii extrasalariale angajaților (34%), cu un buget lunar mediu de circa 676 de lei per angajat. Sectorul IT oferă apoi cele mai multe beneficii salariale (25%), cu un buget mediu tot de 676 de lei/angajat, în timp ce retailul se clasează îmediat după (14%), cu un buget de 495 de lei per angajat.

În sectorul serviciilor financiare (13%), bugetul mediu alocat pentru beneficiile extrasalariale ajunge la 622 de lei/angajat, iar în producție (10%) și call-center (4%), angajatorii au alocat un buget mediu de 582 de lei/angajat, respectiv 695 de lei pentru un angajat.

La polul opus, ca domeniu de activitate în care ar exista în viitor potențial în ceea ce privește acordarea de beneficii extrasalariale este agricultura, a precizat Directorul General al Edenred România şi Benefit Systems.

„Un asemenea sector e agricultura, dar îmi e foarte greu să mă pronunț cât de mare e potențialul. Dacă e să te uiți la numărul de salariați în agricultură și utilizarea acestor lucruri, potențialul pare imens. Utilizarea platformei și în general a produselor beneficii extrasalariale are legătura cu alte două variabile. Pe de o parte nivelul de dezvoltare a companiei și nivelul de consultanță al companiei, fiscală și de HR și în al doilea rând de nivelul de educație pe care îl au salariații”, a declarat Codruț Nicolau, Director General, Edenred România şi Benefit Systems, răspunzând unei întrebări adresate de wall-street.ro.

Dacă pentru Gen Y și Gen Z cadourile (beneficii în natură) reprezintă cel mai dorit beneficiu flexibil, generațiile mai mature, Gen X și Baby Boomers preferă turismul intern. De asemenea, sumele cheltuite pe beneficii tip pensii private descresc de la Baby Boomers la Gen Z. În timp ce pentru generația Baby Boomers pensiile private sunt în top trei beneficii preferate (după turism și cadouri), Generația Z nu este deloc interesată de acest tip de beneficii.

Sursa foto: Edenred

