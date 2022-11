Anul trecut, pe prima poziție s-a aflat UiPath, cea mai de succes companie globală fondată de antreprenori români. UiPath a intrat anul trecut pentru prima dată în top și direct pe prima poziție. În acest an, UiPath nu se află între primele zece poziții din clasamentul general și nici între primele cinci companii din topul IT.

Pe de alta parte, Microsoft România, companie care a fost de cele mai multe ori pe prima poziție în clasament (de trei ori - în 2020, 2018 și 2016), se află și anul acesta în top, pe locul al șaptelea.

Cea mai importantă noutate a acestei ediții este introducerea unei noi categorii: cea a IMM-urilor, mai exact a companiilor cu mai puțin de 250 de angajați.

Citește și: Ghid salarii 2022. Cu cât au crescut salariile românilor față de anul trecut. În ce orașe se câștigă cel mai bine

MassMutual, compania americană aflată pe primul loc în clasament, este unul dintre cei mai mari jucători la nivel mondial din domeniul asigurărilor, iar din 2020 este prezentă în România prin două centre globale de servicii IT.

Și anul acesta se respectă tradiția «organică » de a fi multe companii de IT prezente în top. Nu întâmplător folosesc cuvantul „organic”, ci tocmai pentru a întări că principalul contributor al clasamentului din top este angajatul. Companiile din IT, fiind industria cea mai dinamică, fac cele mai multe eforturi de a menține și inova zona de beneficii, iar acest lucru se traduce în nivelul de satisfacție al angajaților. Îmbucurător este că și alte industrii se inspiră de la ce fac angajatorii din IT, aplicând aceleași metode și strategii care au la bază comunicarea și transparența. Se observă tot mai puternic acest trend al angajaților care își orientează alegerile de carieră spre companii unde pot găsi un mediu de muncă incluziv, unde se simt tratați cu empatie și înțelegere și unde atmosfera și starea lor de bine sunt puse pe primul loc. Practic, indiferent de industria în care activează, tot mai multe companii sunt interesate ca angajații să se simtă bine.

Citeste si: Grupul financiar Barings colaborează cu MassMutual pentru a recruta...

Costin Tudor, fondator și CEO Undelucram.ro