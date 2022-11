Formula fericirii la locul de muncă. De ce este important să măsurăm și fericirea angajaților, nu doar implicarea

Sănătatea emoțională a angajaților din România a avut de suferit în ultimii doi ani, ca urmare a pandemiei de COVID-19, iar dezechilibrele nu s-au oprit, pe fondul războiului din Ucraina. Totodată, companiile sunt responsabile să promoveze starea de bine a angajaților și să ia măsuri de creștere a satisfacției acestora, prin instrumente special concepute. Aflați cum pot companiile să știe cât de fericiți sunt angajații dintr-un interviu cu Manuel Fernandez Amezaga, CEO Sodexo Benefits and Rewards Services Romania & Bulgaria, companie care a lansat de curând The Happiness Index, un instrument de măsurare a fericirii.

„Starea de bine este foarte importantă. Muncim pentru starea noastră de bine și ca să avem o viață bună, lucru de care depinde și calitatea muncii noastre. Prin urmare, Sodexo și-a făcut o misiune din starea de bine a oamenilor – dorim să facem ca viața de zi cu zi a fiecăruia să fie mai bună, ca să trăim cu toții mai bine, împreună. Toate produsele, serviciile și parteneriatele pe care le dezvoltăm sunt puse în slujba acestei misiuni”, a declarat Manuel Fernandez Amezaga, CEO Sodexo Benefits and Rewards Services Romania & Bulgaria.

Ultimii ani au generat un puternic stres emoțional care au pus presiune asupra sănătății mintale a angajaților. Așa se face că angajații stresați și demotivați constituie furtuna perfectă ce amplifică fenomene ca „marea demisie” sau „quit quitting”, care au ajuns să crească în intensitate și în România. Stări accentuate de oboseală, iritabilitatea și anxietate pot fi, însă, identificate printr-un instrument cum este The Happiness Index, un serviciu lansat de Sodexo Benefits & Rewards Services (BRS) prin care situațiile problematice din companie să fie identificate cu mult înainte ca acestea să declanșeze sindromul de burnout.

„Fericirea are de-a face cu inima, în timp ce implicarea are de-a face cu creierul”

Fericirea românilor este strâns legată de satisfacția de la locul de muncă. Pentru 7 din 10 angajați, satisfacția de la job reprezintă cel mai important aspect care îi face să se simtă împliniți în plan profesional și nu numai, arată datele unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs. Mai mult, atunci când angajații se simt nefericiți și nemotivați, efectele sunt vizibile la nivelul întregii companii. De aceea bunăstarea fizică și mintală a angajaților trebuie să fie prioritatea numărul unu a profesioniștilor din HR și a executivilor.

Oamenii vor să rămână acolo unde pot performa și se simt bine. Companiile care folosesc The Happiness Index știu în timp real cum se simt angajații lor, ce îi mulțumește și ce nu, ce nevoi au și cum le pot satisface.

Sodexo și-a reconfigurat paleta de servicii pentru a veni în ajutorul românilor care după doi ani intenși ai vieții lor, traversează acum noi provocări economice și sociale. Într-o piaţă a muncii extrem de dinamică, Sodexo a lansat un instrument util pentru companiile și echipele lor, ce măsoară în timp real cât de sănătoasă este cultura organizațională dintr-o companie. The Happiness Index, un serviciu prin care organizațiile pot afla în timp real, cu ajutorul neuroștiinței, datelor și tehnologiei, cât de implicați și fericiți sunt angajații la locul de muncă și ce pot face pentru a crește gradul de mulţumire a angajaților.

„E important să înțelegem de ce este necesar să măsurăm și fericirea, nu numai implicarea angajaților. Metodologia pe care se bazează The Happiness Index ne arată că fericirea are de-a face cu inima și este sursa noastră de energie, în timp ce implicarea are de-a face cu creierul, ne face lucizi și ne clarifică scopul și direcția. Prin urmare, nici fericirea și nici implicarea nu pot lipsi din formula performanței. Indicele performanței crește odată cu indicele fericirii. E simplu”, a explicat Manuel Fernandez Amezaga.

Satisfacția și fericirea la locul de muncă sunt mai mult decât esențiale în vremurile pe care le traversăm. În 2022, realitatea din piața muncii reflectă un climat în care angajații sunt greu de atras, dar și mai greu de reținut, mai ales în contextul în care mediul academic nu reușește să livreze suficient de mulți absolvenți, în numeroase sectoare de activitate. Deficitul de personal afectează întreaga economie, iar oamenii de HR se află constant în prima linie. Un instrument cum este The Happiness Index poate veni ca un răspuns în consolidarea strategiilor de retenție ale angajatorilor.

The Happiness Index pune la dispoziția companiilor un set de sondaje, cu ajutorul cărora acestea pot analiza și înțelege modul în care gândesc, simt și se comportă oamenii. Aceste instrumente măsoară elemente care-i fac pe angajații lor să se simtă mulțumiți, motivați și susținuți în demersurile lor de dezvoltare profesională. Pe baza datelor obținute și analizate în timp real, companiile pot crea strategii și planuri de acțiune specifice pentru creșterea nivelului de satisfacție și performanță a angajaților, și, în mod implicit, pentru a crește nivelul de retenție. Un angajat mulțumit este un angajat loial și va recomanda compania ca fiind un bun loc de muncă.

Cum poate fi implementat The Happiness Index în companii

În România se vorbește poate prea puțin despre mediile de lucru toxice în care sunt tolerate lipsa de respect, abuzul, excluderea, deciziile lipsite de etică și acțiunile egoiste. The Happiness Index îi ajută pe angajatori să localizeze aceste stări înainte să ia amploare și să cauzeze disfuncționalități majore și consecințe greu de gestionat la nivel de organizație.

The Happiness Index este un instrument foarte ușor de implementat în companiile care decid să-l adopte. Integrarea și configurarea platformei se realizează de către Sodexo, iar ulterior departamentul de resurse umane primește utilizatorul Admin.

„Din acel moment, îi facilităm clientului o călătorie ghidată, cu sau fără aportul unui manager de cont dedicat, care îi va pune la dispoziție toate informațiile necesare - de la accesul în platformă, până la trimiterea primului sondaj de diagnostic și urmărirea acestuia. Mai mult decât atât, platforma în sine dispune de un instrument AI care, pe baza răspunsurilor primite, poate oferi sugestii de îmbunătățire a oricăreia dintre temele de neuroștiință mapate în întreaga gamă de sondaje”, explică CEO-ul Sodexo Benefits and Rewards Services Romania & Bulgaria.

Libertatea de a fi oameni și de a fi fericiți

Procesul de măsurare a fericirii angajaților nu ar fi, însă, complet fără o gamă largă de beneficii care să susțină întregul mecanism al stării de bine. Paleta consistentă de beneficii extrasalariale poate aborda corect aspectele diagnosticate cu ajutorul The Happiness Index și vine să susțină și să eficientizeze considerabil relaționarea și parcursul unui angajat în cadrul unei companiei. Liderii sunt cei care trebuie să manifeste grijă față de angajații lor într-un mod activ și eficient, să le sprijine performanța, dezvoltarea și starea de bine.

Astfel, contribuim la buna funcționare a activității dintr-o organizație, având grijă de starea de bine a oamenilor și de calitatea muncii lor - aspecte cu rol cheie în performanța și sustenabilitatea tuturor companiilor, întrucât pentru toate companiile, mari și mici, deopotrivă, este important să fie competitive, să crească productivitatea, să inoveze, să atragă angajați valoroși, să reducă fluctuaţia de personal. Și asta cu atât mai mult în vremuri mai dificile, cum este perioada pe care o traversăm acum.

Un lider care conduce prin empatie și nu prin autoritate este și cel care ia pulsul constant angajaților, iar un instrument cum este și The Happiness Index nu poate decât să completeze un tip de management uman și inclusiv, care să cuprindă nu numai competențele lor profesionale, ci să le ofere „libertatea de a fi oameni și de a fi fericiți”, după cum spune Manuel Fernandez Amezaga.

Printre organizațiile care deja au implementat The Happiness Index se numără Sodexo, Rocco Forte Hotels, Fitch Ratings, Unilever, Canary Wharf Group și altele.

„Produse și soluții precum beneficiile extra salariale sau The Happiness Index sunt foarte eficiente în acest sens, iar dacă specialiştii de resurse umane sunt tentați să privească mai întâi către costuri, sfatul meu ar fi să se concentreze asupra beneficiilor pe care le vor obține făcând această investiție. De asemenea, e important ca organizația să fie mereu atentă la angajații săi. Pachetul de beneficii extrasalariale nu trebuie să rămână fix, un singur studiu asupra culturii organizaționale și atmosferei din companie nu este îndeajuns. Compania crește, angajații se schimbă, evoluează și este important ca organizaţia să țină pasul cu aceste modificări. Desigur, managerii direcții au un rol vital în acest proces. Ei trebuie să știe mereu cum se simt și cum performează angajații lor, să fie la curent cu beneficiile pe care compania le poate oferi și să le aducă mereu în atenția lor”, a concluzionat Manuel Fernandez Amezaga, CEO Sodexo Benefits and Rewards Services Romania & Bulgaria, care crede cu tărie că binele fiecăruia duce la binele tututor.

Sursa foto: Sodexo

