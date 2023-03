ICF România: Abilitățile de leadership sunt tot mai importante pentru a reține forța de muncă

Dezvoltarea abilităților de leadership atât ale managerilor de departmente, cât și a executivilor din organizațiile din România devin esențiale în reținerea talentelor în condițiile în care piața muncii se confruntă în ultimii ani cu o mobilitate crescută a angajaților. Mobilitatea este accentuată în context post-pandemic, trendul fiind confirmat de mișcări precum The Great Resignation sau The Silent Resignation, ale căror efecte necesită o regândire a modului în care este privită relația cu angajații. În plus coaching-ul ca instrument în dezvoltarea acestor abilități de leadership este privit ca o soluție pe termen lung care poate atenua din efectele negative al acestor evoluții globale.

Acestea sunt câteva dintre principalele concluzii ale Future of Organizations, cea mai mare conferință de coaching și leadership din Europa de Sud-Est care a avut loc săptămâna trecută la București și care a reunit peste 300 de profesioniști în HR, directoril executivi, experți, dar și coach-i cu experiență extinsă în plan local și international. Organizată pe parcursul a două zile, Future of Organizations a fost organizată de International Coaching Federation (ICF) România și a avut ca temă principală modul în care organizațiile vor trebui să se adapteze viitorului, prin dezvoltarea de noi abilități pentru angajații săi.

Printre cei care au urcat pe scena Future of Organizations, s-au numărat Simon Alexander Ong, autor al bestsellerului Energize: Make the Most of Every Moment, despre care faimoasa publicație New York Times a scris “Este fix genul de carte de care avem nevoie în momentul de față. Cu atât de mult stres din toate pârțile, Simon ne arată ce putem face să fim să ne simțim mai bine în viețile noastre”, Marion Franklin, autoare a bestsellerului internațional The HeArt of Laser Focused Coaching și business coach, și Janet Harvey din partea Thought Leadership Institute din cadrul International Coaching Federation. Din România au participat zece dintre cei mai experimentați coachi, toți MCC – Master Certified Coaches, cea mai înaltă treaptă de acreditare ICF.

Coaching-ul, esențial pentru dezvoltarea abilităților viitorului pentru organizațiile din România

Conform ICF, coaching-ul este un proces de gândire creativ și stimulativ, care îi inspiră pe oameni să-și maximizeze potențialul personal și profesional. Scopul coaching-ului este de a debloca potențialul oamenilor și de a-și maximiza propriile performanțe.

Coaching-ul eficient susține oamenii să își schimbe modul de gândire și să stabilească noi strategii cu care să facă față diverselor provocări. Întrebările deschise și încurajarea autonomiei clienților pentru a-și asuma anumite riscuri rezonabile îi va ajuta să le crească încrederea în sine, astfel încât să poată găsi soluții alternative la problemele de muncă și de viață.

În prezența unei relații de calitate, oamenii care apelează la coaching se vor simți apreciați și implicați, deoarece cineva își oferă timpul și expertiza pentru a-i sprijini să-și atingă obiectivele, în speță cel/cea care facilitează sesiunile de coaching. În plus, coaching-ul îi ajută pe oameni să-și descopere propria motivație.

Piața de coaching din România se apropie de pragul de 50 de milioane de euro, după creșteri anuale de aproximativ 20%, conform estimărilor specialiștilor din domeniu. Totuși piața de coaching din România este departe de nivelul din țările dezvoltate, lucru care arată că există mare potențial de creștere. În plus, pandemia și războiul din Ucraina au pus presiune pe manageri și pe antreprenori, care, în acest context, au apelat tot mai mult la serviciile de coaching profesionist.

Sursa foto: ICF România

