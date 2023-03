În 2003, când România era preocupată să-și scoată oamenii la referendum să voteze pentru prima dată o revizuire a constituției pentru un stat democratic, dar încă mult prea puțin matur, trei români visau cu ochii deschiși și își puneau în practică o idee, fără ca măcar să știe unde va duce. Grațiela Lupu era unul dintre ei, iar la vremea respectivă a decis să-și bună la bătaie banii de buzunar și să pună bazele a ceea ce avea să devină prima agenție de e-mail marketing din România.

Grațiela Lupu este la bază economist, dar spune că încă de când era mică și-a dorit să aibă toate meseriile posibile pe care le cunoaște un copil: profesor, vânzător, doctor asistent, în funcție de oamenii sau evenimentele care îi influențau viața în fiecare moment.

„Când aveam 10-11 ani îmi plăcea să zic că am să fiu învățătoare și îmi făcusem chiar un catalog dintr-un caiet studențesc unde îmi `ascultam și notam` toate păpușile. Mai târziu, în perioada în care am descoperit romanele polițiste scrise de Rodica Ojog Brașoveanu, eram convinsă că voi fi polițist criminalist. Ei bine, când chiar am ajuns la vârsta când am fost nevoită să aleg, m-am făcut economist, meserie la care nu am visat niciodată și de care nici nu știam când am fost mică”, a declarat pentru wall-street.ro Grațiela Lupu, cofondator White Image, prima companie de email marketing din România.

Între angajat și antreprenor

În 1997, Grațiela a terminat Academia de Studii Economice (ASE), iar doi ani mai târziu s-a angajat la o firmă care organiza târguri, conferințe de specialitate și expoziții. Nu îi displăcea activitatea de acolo, unde căpătase și un confort financiar, însă a simțit mereu că poate mai mult și că vrea să lase ceva în urmă. Dorința sa a coincis cu ale prietenilor săi, Andrei Georgescu și Laurențiu Faur, împreună cu care a testat pentru prima dată ideea de e-mail marketing în România, într-o țară încă tânără în ale „online-ului”. În România nu exista la acea vreme conceptul de comunicare pe e-mail cu baze de date, motiv pentru care când când contactau potențiali clienți, antreprenorii se loveau des de răspunsuri de tipul „dar de ce aș apela la serviciile voastre”, sau „cred că și eu pot să trimit singur emailurile din Outlook”, își amintește Grațiela.

„Fiecare discuție pe care o începeam trebuia să fie cu o minimă educare a domeniului, iar după aceea când eram siguri că serviciul a fost înțeles, ne permiteam să trimitem și oferta de preț (...) Trebuie să fii pregătit pentru foarte multe provocări. Credeam că pasiunea pentru marketing va învinge toate sacrificiile care vor apărea, însă în realitate lucrurile nu stau așa”, poveștește antreprenoarea.

După înființarea White Image, Grațiela încă locuia cu chirie și își împărțea timpul între job și afacere. A dus ambele în paralel până a mai strâns bani și a mai reușit să atragă niște clienți mari, din Occident, dar și din Vietnam. Cu ajutorul partenerului său, Andrei Georgescu avea să realizeze că acest du-te-vino între job și afacere nu poate continua la nesfârșit și că businessul are nevoie de un aport mai mare din partea ei. Așa se face că din 2005 s-a dedicat cu totul afacerii.

Au fost perioade lungi în care veniturile personale erau aproape inexistente. Eram nevoiți să ne plătim salariații, taxele la stat și să ne mulțumim cu faptul că tot ceea ce facem, facem din pasiune. Totuși, cel mai important moment, la început, a fost când o companie multinațională a semnat contractul de colaborare cu noi. Atunci am conștientizat că decizia de a fi antreprenor poate fi satisfăcătoare. Anul acesta se fac 20 ani de când suntem pe piață. Provocările și satisfacțiile au rămas aceleași și cred că atunci când ai un partener de business care împărtășește aceleași ambiții ca ale tale totul merge în direcția bună. Grațiela Lupu, cofondator White Image

Am întrebat-o ce ar face dacă timpul s-ar reseta și mâine ar trebui să o ia din nou de la zero. Răspunsul a fost cât se poate de simplu: nu ar face nimic diferit, chiar și în ciuda sacrificiilor. „Aș risca din nou”, spune ea cu entuziasm.

„Femeile sunt la fel de talentate și puternice ca bărbații”

Deși lucrează alături de parteneri de sex opus, Grațiela este partea rațională a businessului și nu cea emoțională cum poate s-ar aștepta cei din jur. Este „omul cifrelor” din companie, care gestionează la rece afacerea.

„Cunosc și colaborez cu foarte multe femei care dețin poziții de leadership și niciodată nu am simțit că există o astfel de diferență în pozițiile de conducere. Am cunoscut foarte multe femei care și-au construit singure propriile afaceri sau care au poziții de conducere în companii mari, multinaționale. Femeile sunt la fel de talentate și puternice ca bărbații. Cred că modelele de urmat nu se conturează prin faptul că ești bărbat sau femeie, ci cât de mult inspiri”, este de părere Grațiela, care crede totodată că business-ul românesc nu mai are gen și femeile sunt tot mai prezente în antreprenoriat.

Fiind un om de finanțe la bază, disciplina căpătată acolo s-a transpus și în viața reală pentru că o ajută să-și gestioneze timpul cu mai multă eficiență, în așa fel încât să-și petreacă momente și cu familia. Însă e important să fii și flexibil și să-ți ajustezi planurile în funcție de nevoile fiecărei zile, mai ales că antreprenoriatul te solicită mai mult decât ar face-o poate un loc de muncă, consideră Grațiela.

„Este ușor să te lași prins în muncă de zi cu zi și să uiți să acorzi timp familiei. Însă este extrem de important să le îmbini armonios, să petreci timp de calitate și vacanțe frumoase împreună”, spune antreprenoarea care și-a format o pasiune în timpul liber pentru călătorii.

