Sfaturi pentru angajare în IT, de la IT-iști români. Care sunt cerințele și ce arată rău în CV

Cu un salariu mediu net de circa 10.000 de lei, IT-ul este unul dintre cele mai atractive domenii de angajare pentru tinerii români. wall-street.ro a vorbit cu patru lideri de echipă care lucrează în IT și care evidențiază care sunt lucrurile pe care vor să le vadă de la candidații care nu au experiență în domeniu.

Condițiile de lucru, programul flexibil, beneficiile sau reputația companiei sunt factori importanți pe care candidații la joburi în IT îi au în vedere. Realist vorbind însă, banii sunt cel mai des factorul determinant pentru mulți care lucrează în domeniu. Este acesta un lucru greșit?

”Contează și partea financiară când lucrezi în IT. Orice job pe care l-am avut până acum a venit după ce am cântărit două variable: ce posibilități de învățare îmi sunt oferite și un salariu care să mă motiveze. Ideal este să ai parte de ambele lucruri. Evident, în funcție de nivelul carierei în care te afli, alegi unul dintre aceste două elemente – ideal ambele, însă niciodată niciunul”, spune Irina Năsui, Arhitect de Soluție in cadrul departamentului Arhitectură și Guvernanță IT Raiffeisen Bank România.

Ea recomandă celor interesați să facă o reconversie profesională trecând la IT să nu aibă temeri cu privire la această mutare.

”Nu există discriminare pe fond de vârstă la angajare în IT. Dacă ești tânăr nu înseamnă automat că e mult mai ușor să faci o schimbare. Am văzut oameni la 30 de ani care sunt resemnați și parcă așteaptă pensia”, subliniază Irina Năsui.

Jobul în testarea IT, probabil cel mai accesibil pentru cei cu zero experiență

Pentru cei care nu au mai lucrat niciodată în IT, sau pentru cei care fac reconversie profesională, joburile în testare IT sunt cele mai ”îngăduitoare” cu noii veniți, chiar dacă, cel puțin inițial, volumul de muncă este mare.

”În testare pot lucra cu colegi care nu experiență de business bancar. Realist vorbind, cu greu găsești un om care să le știe pe toate, care să aibă o gamă de cunoștințe foarte variată. Ne uităm mai degrabă la atitudine și comportament, pentru că o cunoștință tehnică o poți asimila în scurt timp. Dacă însă tu nu ai abilitatea de a relaționa repede, de a fi deschis la propuneri și feedback, este greu să faci un rol foarte bun în această echipă”, afirmă Florin Petre, cel care ocupă funcția de Head of IT Testing Raiffeisen Bank România și care, înainte de 1989, era deja IT-ist și lucra cu aparatură nucleară pe platforma de la Măgurele.

Echipa de IT Testing Raiffeisen Bank România are circa 150 de angajați în prezent, împărțiți pe echipe ce acoperă mai multe zone și produse în dezvoltare.

Florin Petre spune că există destui colegi de departament care nu au experiență în domeniul bancar, dar care pot face față fără probleme task-urilor de zi cu zi. Liderul echiperi de IT Testing Raiffeisen menționează că banca recrutează constant studenți aflați în ultimii ani de studii, sau tineri absolvenți, echipa de testing devenind astfel un fel de pepinieră IT.

Cât de mult contează facultatea și studiile înainte de angajarea în IT

”Foamea” de angajați în IT-iști îi face pe mulți tineri să se îndrepte către facultăți și studii de profil, însă programatorii cu experiență avertizează că școala nu te pregătește cu adevărat pentru job-ul de zi cu zi.

Robert Sumarocov, Team Leader, Web Apps, în cadrul Raiffeisen Bank, consideră că facultățile de profil din România se confruntă cu două probleme atunci când vine vorba de formarea viitorilor IT-iști: în primul rând nu există timp fizic pentru a-i învăța pe aceștia toate tehnologiile existente în piață, iar în al doilea rând calitatea cursurilor poate fi îmbunătățită.

”Este clar că dacă facultatea nu poate acoperi totul, tu ca student ai nevoie de un bonus: ai nevoie să investești mai mult timp, să stai mai mult pe forumuri, să încerci să înveți mai mult pe cont propriu. Da, vei învăța la job multe lucruri, dar adesea este recomandat să vii cu cât mai multe cunoștințe și să nu te aștepți să îți «predea» angajatorul tot”.

Robert subliniază că la orice interviu cu un candidat fără experiență este evidentă diferența între cei care au terminat doar cursurile facultății și cei care, în plus, au și alocat timp propriu pentru a aprofunda anumite subiecte și tehnologii.

”Bineînțeles că nici noi nu ne așteptăm ca un candidat nou să știe totul, dar îi apreciem foarte mult pe cei care depun puțin efort acasă – iar acest lucru se vede foarte ușor. Adesea îi întreb pe tinerii candidați cât timp propriu își alocă zilnic pentru a învăța”, spune Robert Sumarocov.

Dacă în primii ani de muncă îți schimbi prea des job-ul, angajatorii serioși își vor pune semne de întrebare

Din cauză că sunt foarte căutați pe piața muncii, mulți dintre IT-iști își schimbă jobul des, în căutarea condițiilor de muncă perfecte și a unui salariul cât mai bun. Important de menționat că unii angajatori își pot pune semne de întrebare atunci când văd CV-ului unui candidat care schimbă prea des locul de muncă.

”Evit persoanele care schimbă foarte des job-ul, de exemplu cel puțin o dată pe an. Ca sa înveți acest job îți trebuie minim 3 luni. Vorbim de 3 luni pentru a nu mai avea nevoie de cineva care să te îndrume. După un an ești total autonom și deja poți susține și ajuta alți coelgi. Înțeleg să schimbi o dată – de două ori job-ul după un singur an, dar dacă toată cariera cuiva arată așa, atunci e clar că e o problemă cu acea persoană”, consideră Adriana Popilian, Business System Analyst, Team Lead Lending and Cards Stream în cadrul Raiffeisen Bank România.

Fără nicio surpriză, angajații din sectorul IT&C încasează cele mai mari salarii din România, cu un câștig mediu net de 10.720 de lei. Deseori profesioniștii din domeniul tehnologiei sunt considerați a fi „răsfățații” din piața muncii, prin prisma salariilor și a beneficiilor pe care le au. Recent, datele unui sondaj realizat de compania Prohuman și BestJobs arată că angajaţii din industria IT îşi doresc o creştere salarială care să ţină cont de inflaţie, cu peste 20%.

În topul celor mai mari salarii din econmia românească, angajații din IT sunt urmați de salariații care activează în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu un salariu mediu net de 10.283, conform datelor de la INS.

