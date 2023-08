Șeful AJOFM Arad: Muncitorii români sunt discriminați de angajatori. Preferă forța de muncă ieftină de import

Muncitorii români sunt discriminaţi de angajatori când se prezintă pentru a ocupa diferite posturi, 98% dintre ei fiind respinşi pe motiv că nu ar corespunde postului, afirmă directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Arad, Marinel Henteş, citat de Agerpres.

El susţine că angajatorii importă forţă de muncă din ţări non-europene care acceptă salarii de 500 - 600 de euro, însă jumătate dintre aceştia pleacă în Occident la scurt timp.



Marinel Henteş a declarat că, deşi arădenii se prezintă pentru a ocupa diferite posturi vacante ale companiilor, aceştia sunt respinşi în număr mare.



"Din punctul meu de vedere, este o discriminare la adresa muncitorilor români, atâta timp cât firmele îşi doresc cu precădere să importe forţă de muncă în detrimentul angajării românilor, singurul motiv fiind diferenţa de salarii. Pe străini îi plătesc cu 500 - 600 de euro pe lună, iar muncitorii calificaţi români în mod clar nu mai lucrează pentru aceşti bani. Companiile, ca să aducă străini, trebuie să anunţe la AJOFM locurile de muncă vacante, iar noi le trimitem români, dar în proporţie de 98% sunt respinşi pe motiv că nu corespund postului. În schimb, companiile angajează oameni din ţări precum Bangladesh, Pakistan ori Sri Lanka, care nu ştim cât de calificaţi sunt", a spus Henteş.



El a subliniat că, deşi companiile "insistă să angajeze străini", acestea se plâng de faptul că mulţi dintre ei renunţă la posturi în scurt timp şi pleacă din ţară în vestul Europei.



"Estimăm că jumătate dintre ei pleacă din ţară, dar ceilalţi au venit tot cu gândul de a pleca în Vest, însă aşteaptă momentul oportun", a declarat şeful AJOFM Arad.



Marinel Henteş consideră că unele firme care importă forţă de muncă "ar putea avea alte interese, pentru că, de fapt, nu folosesc muncitorii aduşi din ţările non-europene, ci sunt intermediari".



"Ca presupunere, vă spun că multe dintre firmele care importă forţă de muncă sunt, de fapt, doar intermediari care ar putea să întreţină migraţia ilegală spre vestul Europei, iar de aici consecinţele pe care le ştim, cum ar fi respingerea integrării României în Spaţiul Schengen", a declarat Henteş.



La AJOFM Arad sunt listate, joi, 1.381 de posturi vacante puse la dispoziţie de 250 de angajatori, însă directorul instituţiei atrage atenţia că multe dintre aceste posturi sunt declarate vacante de mai multe ori într-un an, pentru că rămân libere după ce străinii angajaţi renunţă la ele. Majoritatea posturilor sunt disponibile în industria automotive, construcţii sau transporturi.



În luna ianuarie, directorul AJOFM Arad anunţa că numărul cererilor de import de forţă de muncă depuse de agenţii economici a crescut de zece ori în ultimul an.



"Dacă în urmă cu doi - trei ani importul de forţă de muncă era destul de modest, acum numărul cererilor către noi, care ulterior vor ajunge la Inspectoratul General pentru Imigrări, s-a multiplicat foarte mult. Am ajuns la şapte până la zece cereri pe zi de la agenţii economici. În urmă cu doar un an, aveam două sau trei cereri pe săptămână", spunea atunci Marinel Henteş.



AJOFM Arad nu are date cu privire la numărul total al străinilor angajaţi în judeţ, dar, în luna mai, conducerea Consiliului Judeţean Arad estima că doar din Sri Lanka sunt peste 3.000. Alături de aceştia muncesc în judeţ vietnamezi, pakistanezi, indieni şi bengalezi.

