Deși a fost un an dificil, românii și-au manifestat în continuare dorința de a-și schimba locul de muncă, fie cu unul mai bine plătit, fie cu unul care le aduce mai multă satisfacție profesională. Printre căutările lor s-au aflat și joburi precum șofer, inclusiv șoferi de categorie B, șoferii de tir și cei de curierat. Numai în prima jumătate de an, poziția de șofer a fost prima cea mai căutată meserie, conform datelor de la ejobs.ro.

Iuliana Crețu, HR Business Partner DSV Road, una dintre cele mai mari companii de transport de mărfuri din România, spune că și din perspectiva sa, ca angajator, recrutarea merge mai rapid în domeniu, comparativ cu anii trecuți, cu excepția specialiștilor și seniorilor cu o calificare înaltă, unde procesul durează mai mult.

„Domeniul transportului de mărfuri a devenit foarte atractiv pentru candidați, atât pentru cei tineri, cât și pentru cei cu experiență datorită avantajelor oferite de domeniul în sine - siguranța locului de muncă și dezvoltarea accelerată a acestuia”, a declarat Iuliana Crețu pentru wall-street.ro.

DSV Road, parte din grupul danez DSV Global Transport & Logistic, are 130 de angajați în sediile din țară care se află București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov. În 2022, DSV Road și-a relocat birourile din București într-un sediu nou, în urma unei investiții de 1 milion de euro, fonduri atribuite pentru închirierea şi amenajarea spaţiului din clădirea AFI Park 4-5, unde ocupă o suprafaţă de 1.400 mp. Compania oferă servicii de transport – regim grupaj, încărcare parțială (less than truckload) și încărcare completă (full truck load), dar și servicii de transport pe bază de combustibil bio.

În această perioadă, transportatorul se pregătește să încheie ultimele procese de angajare pentru acest an, atât pentru pozițiile rămase vacante în sucursale, cât și pentru cele din departamentele suport.

Probabil vorbim de undeva sub 10% necesar de acoperit din forța totală de muncă (...) Cu toate că a fost un an plin de provocări în recrutarea rolurilor cheie, noi nu am resimțit foarte mult lipsa forței de muncă pentru rolurile entry-level și pentru cele cu un nivel mediu de senioritate. Am reușit să avem și o rată bună a retenției angajaților, de peste 95% și, drept urmare, nu am fost nevoiți să acoperim foarte multe poziții. Iuliana Crețu, HR Business Partner DSV Road (foto)



Cât câștigă românii care lucrează în domeniul transporturilor. Ce salariu are un șofer

Industria de transport din România este una dintre cele mai stabile ramuri ale economiei, cu creșteri continue, chiar și în perioade de crize. Această stabilitate se resimte și la nivelul locurilor de muncă, numărul celor disponibile fiind în creștere, mai ales după încheierea pandemiei, când activitățile economice au fost reluate în totalitate.

În ceea ce privește remunerațiile, salariul mediu al celor care lucrează în transport și distribuție este de 3.500 de lei pe lună, conform datelor Salario, comparatorul salarial de la eJobs. Salariul unui șofer de camion urcă la o medie de aproape 3.800 de lei pe lună, iar cel a unui șofer de tir pe curse internaționale poate depăși 13.000 – 14.000 de lei.

Deși media salarială din acest domeniu este de 3.500 de lei și mai mult de jumătate dintre pozițiile deschise vizează candidați entry level, pentru joburile de specialiști sau manageri, salariile oferite pot ajunge să depășească media generală pieței pentru poziții similare. Reprezentanții DSV Road au transmis că nu pot comunica valorile salariale din cadrul firmei, dar au dat asigurări că acestea sunt „peste media” pieței.

„A fost cu siguranță un an marcat de efectele negative ale inflației, nivelul acesteia continuând să rămână ridicat. Am făcut unele ajustări acolo unde a fost cazul, însă noi oricum oferim pachete salariale competitive și condiții care se ridică la nivelul așteptărilor angajaților sau candidaților noștri. Desigur, ținem cont de evoluția pieței și de toți factorii externi atunci când ne facem strategia de recrutare și de salarizare. Dar, dacă ar fi să descriem printr-un cuvânt-cheie abordarea noastră, atunci acela ar fi competitivitate”, a declarat Iuliana Crețu, HR Business Partner DSV Road.

În ciuda popularității din rândul tinerilor față de joburile 100% remote oferite de companiile mari sau de multinaționale, Iuliana Crețu spune că observă un interes crescut al Generației Z pentru un joburile puse la bătaie de angajatorii din domeniul transporturilor. Ce îi atrage cel mai mult? Desigur, tehnologia.

La cei mai tineri observăm că au un interes enorm pentru tehnologie, iar unii dintre ei își imaginează că există pentru orice câte o aplicație magică. Partea bună este că, la noi, chiar găsesc instrumente digitale care ușurează munca colegilor noștri, așa că suntem destul de atractivi pentru ei. Iuliana Crețu, HR Business Partner DSV Road

În ceea ce privește beneficiile extrasalariale pe care DSV Road le pune la bătaie, acestea acoperă marea majoritate a nevoilor unui angajat, de la servicii medicale, tichete de masă, la program flexibil, dar și servicii din zona de relaxare. Compania a dezvoltat și un program intern, Young DSV, prin care angajații au parte de o perioadă de pregătire profesională de doi ani, similară cu un masterat.

„Totodată menționăm și cursurile pentru zona de vânzări, Commercial Academy, sau pentru echipa operațională, Traffic Academy, sau trainingurile destinate echipei manageriale, Middle Management, plus multe altele interne, pe care le hotărâm local”, a mai precizat specialistul HR.

