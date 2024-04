Salariul mediu net a ajuns, în luna ianuarie a acestui an (ultima lună pentru care există raportări) la 4.859 lei, în scădere cu 220 lei (-4,3%) față de luna decembrie 2023, potrivit datelor la Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, salariul mediu net a crescut cu 14,2%. Iată care sunt domeniile de activitate în care se câștigă cel mai bine, dar și cel mai prost.

Topul celor mai mari salarii din economie

Similar cu celelalte luni, angajații din IT au încasat și în ianuarie 2024 cele mai mari salarii din economie. 11.193 de lei a fost salariul minim net la nivelul industriei IT, o ușoară scădere față de luna anterioară, când salariul mediu net a fost de 11.268 de lei, conform INS.

În 2023, cel mai mare salariu a fost înregistrat în IT, valoarea acestuia fiind de 33.000 de lei net pe lună, mai mult cu 8,9% față de 2022. În schimb, valoarea salariului mediu, dar și a celui minim în IT a crescut cu mult mai puțin (aproximativ 200-250 de lei) la 7.654 de lei net pe lună, respectiv 2.650 de lei net pe lună, conform datelor furnizate de undelucram.ro.

Nr. crt. Domeniu de activitate Salariu mediu net

(RON) 1. Tehnologia informaţiei (IT) 11.193 2. Informaţii şi comunicaţii 9.727 3. Transporturi aeriene 9.459 4. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 9.407 5. Activităţi de editare 9.052 6. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 8.282 7. Activităţi de servicii anexe extracţiei 8.028 8. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 7.756 9. ntermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 7.551 10. Intermedieri financiare şi asigurări 7.323

Sursa: INS

Industria de îmbrăcăminte și HoReCa dau cele mai mici salarii românilor

Comparativ cu decembrie 2023, când cele mai mici salarii medii nete din economie se înregistrau în HoReCa (2.825 de lei), în prima lună din ianuarie 2024 angajații care lucrează în industria de îmbrăcăminte au încasat cele mai mici remunerații. 2.733 lei a fost salariul mediu în această industrie, în scădere cu 167 de lei comparativ cu luna anterioară.

Nici industria HoReCa nu a crescut mult salariile, 2.917, mai precis cu 92 de lei comparativ cu luna ianuarie a acestui an. De altfel, HoReCa se numără printre domeniile cu cele mai multe joburi noi scoase în piață în această perioadă, în contextul în care angajatorii au motoarele turate în ceea ce privește recrutare pentru că se pregătesc să aducă personal nou pentru sezonul estival. Totuși, românii nu se îngrămădesc să se angajeze în HoReCa, având în vedere că 70% dintre angajații din domeniu câștigă sub salariul mediu net pe economie, adică sub 4.859 de lei, potrivit statisticilor de la ejobs.ro. Cei mai mulți angajați din turism și HoReCa (36,9%) câștigă salarii cuprinse între 1.900 de lei și 3.000 de lei, mai arată datele platformei de recrutare.

Și producție regăsim salarii mici, indiferent că ne referim la fabricarea produselor textile și a încălțămintei sau dacă ne referim la fabricarea de mobilă sau la prelucrarea produselor din lemn. Puteți regăsi valorile salariului mediu din aceste industrii, în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Domeniu de activitate Salariu mediu net

(RON) 1. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2.733 2. Hoteluri şi restaurante 2.917 3. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 3.100 4. Fabricarea de mobilă 3.167 5. Fabricarea produselor textile 3.277 6. Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 3.322 7. Alte activităţi de servicii 3.323 8. Activităţi de poştă şi de curier 3.475 9. Alte activităţi industriale n.c.a.* 3.666 10. Industria alimentară 3.667

Sursa: INS

n.c.a. = neclasificat în altă parte

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: