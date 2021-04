Cum a schimbat pandemia piața berii din România. Interviu cu Mihai Voicu, general manager Bergenbier

2020 a fost un an dificil, cu multe provocări pentru întreaga societate, dar și pentru economia în ansamblul ei. După un an haotic, printre lucrurile care ne-au lipsit cel mai mult au fost și întâlnirile cu prietenii sau colegii de job la bere, un prilej perfect de socializare după o zi de muncă. Pandemia și-a spus cuvântul și în piața de bere, unde ponderea sectorului HoReCa în vânzările de bere a scăzut la 8% în 2020, de la 15% cât era anul anterior, arată statisticile realizate de Asociația Berarii României.

Consumul de bere s-a mutat acasă

Restricțiile de circulație, anularea evenimentelor și suspendarea în rânduri repetate a activității din sectorul HoReCa, unul din principalele canale de distribuție, au avut un impact major asupra consumului de bere din ultimele luni. Consumul de bere s-a mutat mai mult în casele românilor, context care a permis o evoluție de +0.5% în volum, ajungând la 16,75 milioane de hectolitri.

Optimismul este moderat, dar mă aștept ca anul acesta să avem parte de o evoluție pozitivă a pieței berii din România, pârghiile fiind eliminarea restricțiilor și relansarea economiei. Creșterea numărului de persoane vaccinate și redeschiderea treptată a restaurantelor, precum și organizarea de evenimente sportive sau culturale, alături de deschiderea sezonului estival pot avea efecte pozitive asupra pieței. Mihai Voicu, general manager al Bergenbier (foto)

Mihai Voicu spune că odată cu pandemia s-a schimbat și preferința românilor pentru ambalaje și că a sesizat o mai mare dorință venită din partea acestora de a consuma bere în ambalaje de unică folosință. Cu toate acestea, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la categoria de băuturi dispuse în doze, cât și în sticle nereturnabile.

În mod tradițional, în topul preferințelor românilor a continuat să se poziționeze berea lager, cu o pondere de 93,8% în 2020, în ușoară creștere față de anul anterior. Mixurile de bere și berile aromatizate și-au adjudecat 3,2% din piață, iar categoria specialități (unde intră, printre multe altele, berea neagră, nepasteurizată, albă, Ale, roșie etc), 6% din piață. Anul trecut, berea fără alcool a deținut o pondere de 1,4%.

În ceea ce privește dinamica segmentelor în 2020, tendința de creștere înregistrată în ultimii ani de mixurile de bere și berile aromatizate s-a menținut, chiar dacă 2020 a adus un avans de doar 6% pentru acest segment (față de peste 32% anul anterior), în timp ce specialitățile de bere au scăzut cu 28%, mai arată raportările de la Berarii României, care grupează cei mai mari producători din industrie.

Berea își face tot mai mult loc și printre femei

Deși berea are în continuare mai mulți adepți în rândul bărbaților, consumul a devenit popular și în rândul femeilor au început să aprecieze gustul răcoritor al berii, acordându-i un scor de apreciere de 79 de puncte, în timp ce bărbații au acordat 87 de puncte. La nivel european, România se situează în top 3 țări, în ceea ce privește reputația de care se bucură berea printre femei, arată datele furnizate de Berarii României.

Diferența de scor, în ceea ce privește aprecierea berii, dintre bărbați si femei este una foarte mică. Acest lucru se datorează producătorilor de bere care, în ultimii ani au studiat și au înțeles care sunt nevoile pieței, s-au adaptat cerințelor venite din partea tuturor consumatorilor și au dezvoltat noi produse potrivite unui nou segment de consumatori. De asemenea, se observa in randul femeilor un apetit mai mare pentru berile cu arome, cu alcool sau fara, unde vedem si o crestere semnificativa a segmentului. Mihai Voicu, general manager al Bergenbier

Bergenbier „s-a răcorit” cu o nouă identitate în 2021

Începând cu acest an, Bergenbier are o nouă identitate vizuală, proiect de modernizare a brandului pe termen mediu si lung, si vine natural dupa trei ani de cresteri semnificative, atat in volum cat si in valoare. Până în 2025, Bergenbier vrea să devină bere numărul 1 din România, un plan ambițios pe care reprezentanții companiei l-au anunțat odată cu lansarea noii identități vizuale.

„Rebrandingul este un proces esențial, continuu, de anticipare a tendințelor și de adaptare a mărcii pentru a rămâne un brand cu valori bine înrădăcinate, confirmate și de calitatea produsului. Contează foarte mult relația pe care brandul reușește să o stabilească cu fiecare dintre clienții săi. Prin noua identitate vizuală ne-am dorit să dezvăluim o nouă perspectivă asupra vieții, într-un mod autentic și prietenos”, a mai declarat Mihai Voicu.

În 2019, Bergenbier a înregistrat o cifră de afaceri de 651,2 milioane de lei, acesta fiind ultimul an pentru care există date financiare disponibile raportate la Ministerul Finanțelor Publice.

„Imediat ce cifrele privind performantele noastre in 2020 vor fi publice, vi le vom pune la dispoziție, în această perioadă pregătim raportările financiare. Până atunci, pot spune că am înregistrat o creștere sănătoasă, atat in volum cat si din punct de vedere al cifrei de afaceri, care ne întărește relația de încredere cu clienții și consumatorii noștri”, a mai declarat Voicu.

Ce e „dincolo de bere”

Pentru 2021, prioritare sunt investitiile in brandul Bergenbier și marcile Premium, mai ales în contextul în care în 2020, s-a observat o preferință mai mare a consumatorilor pentru mărcile Premium, pe de o parte explicata de mutarea consumului din HoReCa, acasă. Totodată, dincolo de bere rămâne una direcțiile principale către compania își va îndrepta atenția: investițiile în oameni, în atragerea și menținerea talentelor în companie.

„Deși criza afectează întreg mediul de afaceri, noi am continuat și vom continua să investim în oameni, în dezvoltarea lor și în atragerea de noi talente. Am reușit să aducem în companie profesioniști extrem de valoroși și am format o echipă diversă, în cadrul căreia sunt încurajate ideile diferite. Doar astfel putem transforma în realitate dorința noastră de a deveni compania cu cea mai rapidă creștere de pe piața berii”, mai precizează șeful Bergenbier.

Bergenbier face parte din grupul Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume. Compania are sediul central în București și o fabrică la Ploiești, iar echipa număra aproximativ 650 de angajați, în 2020.

