Studiu: Mulți consumatori evită magazinele unde nu pot plăti contactless cu cardul

Magazinele care nu acceptă plăţi contactless prezintă un risc ridicat de a pierde clienţi. Peste doi din cinci (44%) consumatori au declarat că nu ar face cumpărături de la un magazin care oferă doar metode de plată ce presupun contactul cu un casier sau un dispozitiv de plată comun, potrivit studiului Visa Back To Business.

Pandemia a sporit considerabil îngrijorarea clienților în ceea ce priveşte contactul fizic cu banii și terminalele de plată şi, în consecință, a crescut dorința de a plăti contactless. Nevoia IMM-urilor de a continua eforturile cu digitalizarea este subliniată de studiul global Visa Back to Business, potrivit căruia 68% dintre consumatori au declarat că pandemia Covid-19 le-a schimbat definitiv comportamentul de plată.

Astfel 74% dintre IMM-uri la nivel global se așteaptă ca preferinţa clienților pentru plăţile contactless să se păstreze sau chiar să crească - două din cinci (40%) IMM-uri au menţionat tehnologia contactless printre investițiile prioritare, necesare pentru a satisface așteptările clienților.

În urmă cu un an, doar 17% dintre IMM-urile din SUA începuseră să vândă produse sau servicii online pentru prima dată în timpul pandemiei, iar în prezent 57% se așteaptă să o facă în continuare în următoarele trei luni, a mai concluzionat studiul citat.

Cu toate acestea, multe IMM-uri chestionate au declarat că trecerea în online prezintă noi provocări, principalele preocupări menţionate fiind confidențialitatea și securitatea datelor (33%), costul investițiilor în infrastructura digitală (31%) și interacţiunea mai redusă cu clienții (30%).

Citeste si: Up România lansează Up Mobil Pay, propria soluție de plată cu...

Pandemia, o provocare sau o oportunitate?

Deși 54% dintre IMM-uri spun că anul trecut a fost o provocare pentru afacerea lor, 46% au considerat noul context o oportunitate, în creștere față de 38% în noiembrie 2020. Antreprenorii care au considerat anul 2020 ca fiind o oportunitate s-au concentrat pe produse noi (37%) și extinderea canalelor lor de vânzare (34%), în timp ce 23% dintre ei au început o afacere complet nouă, potrivit studiului Visa Back To Business.

Pornind de la premisa că un grad de digitalizare mai ridicat a comerțului poate aduce beneficii enorme afacerilor mici, Visa îşi urmărește să contribuie la creșterea accesului la soluţii digitale și a incluziunii la nivel global prin angajamentul său multianual de a susţine digitalizarea a 50 de milioane de IMM-uri.

„În 19 luni de pandemie, am observat că acele companii care au folosit comerţul digital şi au făcut vânzări în afara graniţelor s-au descurcat mai bine în timpul crizei sanitare”, a declarat Mary Kay Bowman, global head of buyer, seller, core and platform products, Visa. „Însă acum nu mai este vorba doar de menţinerea la suprafaţă, de supravieţuire. Azi asistăm la o dezvoltare binevenită a antreprenoriatului şi, pe măsură ce ne apropiem de ţinta de 50 de milioane de IMM-uri, ajutăm o nouă categorie de antreprenori să intre în mediul online, pentru prima dată ca nativi digitali”, a adăugat acesta.

Studiul global Visa Back to Business prezintă opiniile deţinătorilor de afaceri mici şi mijlocii şi ale clienţilor acestora de la debutul pandemiei. Concluziile cercetării evidenţiază oportunitatea economică rezultată din conectarea IMM-urilor, a comunităţilor şi a tehnologiei.

Citeste si: Digitalizarea IMM: VISA și SmartBill simplifică încasarea facturilor

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Filip este preocupat de feluritele tipuri de limbaj și de modul în care acestea însoțesc și determină legăturile indivizilor și ale comunităților și obișnuiește să își finalizeze observațiile scriind. Absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București și specializat pe Relații Internaționale, el consideră că instituțiile de pe teritoriul unui stat – și mai cu seamă cele economice – sunt într-o strânsă întrepătrundere cu... Mai multe articole scrise de Filip Bodoc »

Te-ar putea interesa și: