Edenred România oferă întreaga gamă de beneficii pentru angajați: carduri de masă, carduri cadou, carduri culturale, carduri de vacanță și carduri sociale, la care se adaugă și Benefit, prima aplicație mobilă de beneficii flexibile pentru angajați. Compania, oferă soluții de flotă și mobilitate prin UTA Edenred și are deschis și un centru digital în București, responsabil pentru dezvoltarea multora din actualele soluții digitale.

În 2021, veniturile totale ale grupului Edenred au totalizat 1.627 de milioane de euro, ajungând la un maxim istoric. Creșterea este una record, de +14% raportat la aceeași perioadă a anului anterior.

„Veniturile grupului au înregistrat o creștere de două cifre în toate regiunile și pentru toate liniile de business, comparativ cu 2020. Această evoluție a fost susținută, mai ales, de inovațiile digitale continue. În prezent, 100% dintre soluțiile Edenred sunt digitale, ca urmare a strategiei noastre pe termen lung de a deveni o companie axată pe tehnologie pentru îmbunătățirea constantă a soluțiilor oferite”, a precizat Bertrand Dumazy, Chairman & CEO al Edenred Group într-un interviu exclusiv pentru WALL-STREET.RO.

În România, Edenred are în prezent o echipă de peste 200 de angajați care deservește peste 33.000 de companii-clienți, 1,5 milioane de angajați și 65.000 de comercianți parteneri.

Dumazy consideră că sunt patru elemente care definesc liniile directoare ale companiei. „Activitatea Edenred în România poate fi reprezentată vizual ca un pătrat magic împărțit în patru părți. Motivul pentru care vorbesc despre un pătrat magic este pentru că Edenred se află în centrul acestui ecosistem și creează valoare pe termen lung, pentru toți stakeholderii, acționând ca un conector între aceștia.”

Primul cadran al acestui pătrat este reprezentat de angajați, care se bucură de beneficiile oferite de angajator prin produsele Edenred.

„De exemplu, în ultimii doi ani, oamenii au comandat din ce în ce mai mult de pe platforme de livrare, alegând adesea să își comande online mesele pentru pauzele de prânz. Acest lucru ne-a determinat să ne extindem rețeaua de parteneri cu platforme de livrare, iar anul trecut am lansat primul parteneriat de acest gen din România, împreună cu Tazz by eMAG. Recent am lansat o nouă premieră: parteneriatul cu Freshful, prin intermediul căruia clienții care fac cumpărături online pot să plătească cu cardul Edenred Ticket Restaurant, iar produsele cumpărate sunt livrate direct la ușă, fără a mai fi necesară deplasarea în magazin.”