”Totul a pornit de la ideea pe care au avut-o trei tineri din Valencia, în campusul din universitate: să facă o aplicație prin care oamenii să poată apela la spălătoria din campus. Și de acolo a început să ia anvergură. Deja din 2015 s-au extins în toată lumea, începând cu America de Sud”, spune Ionatan Andrei Costea.

Practic, Mr Jeff este o companie de tehnologie care oferă servicii pentru cei care vor să nu își piardă timpul spălând, uscând și călcând rufele acasă, dar nici făcând drumuri la spălătorie. Este un business care combină preluarea și livrarea rufelor cu un sistem de abonamente care permite reducerea costurilor și cu un model de franciză care îi dă flexibilitate.

Cei mai mulți francizați vin din mediul corporatist

Care este profilul francizatului? ”Când un antreprenor vine la noi, nu trebuie să aibă experiență. Ajută, dar nu trebuie. Majoritatea au venit din mediul corporatist, s-au săturat de ședințe și de stat peste program, au vrut să aibă o viață mai liberă”, ne explică reprezentantul Mr Jeff. Și asta pentru că partenerul poate să își facă programul cum vrea el. Există un program recomandat, dar se consideră că partenerii știu mai bine cum e piața locală.

Primii parteneri din România au deschis, surprinzător, în pandemie. Practic, Mr Jeff trebuia să deschidă în martie 2020, dar din cauza lock-down-ului, a amânat pentru luna mai. Apoi, extinderea a continuat rapid - acum sunt 18 locații deja deschise și 4 în curs de amenajare.

Cât costă o franciză Mr Jeff

Este nevoie de un spațiu de cel puțin 40 de metri pătrați, la parter și stradal, pentru că serviciile nu sunt doar online, ci și offline. ”Nu suntem o spălătorie de cartier, dar nici nu ne poziționăm în mall-uri, pentru că sunt mari chiriile și pentru că acolo am depinde de programul din mall”, spune Costea.

Taxa de franciză este de 12.000 de dolari. Investiția cu amenjarea spațiului, utilaje, colantare, casetă luminoasă, ajunge la 35.000 de dolari, dar poate și mai mică, în jur de 30.000, după ce model alege fiecare partener la început. ”Avem un model progresiv, nu are sens să începi cu utilaje care stau degeaba, ci cu utilaje care se susțin din prima și pe măsură ce crește business-ul investești în ceva nou”, spune reprezentantul Mr Jeff în România.

Investiția se recuperează în aproximativ 2 ani. Break-even-ul este estimat a fi în luna a cincea - a șasea de la demararea afacerii. Mai există și redevențele lunare, care intră în vigoare după 6 sau 12 luni, și sunt o taxă fixă, nu una în funcție de profit.

La bază, o firmă de tehnologie

Ideea de bază, care face diferența, este softul de gestiune, Jeff Suite, spune Ionatan Andrei Costea. ”Noi suntem la bază o firmă de tehnologie, avem toate pârghiile pentru a le oferi partenerilor noștri toate datele. Cu cât introducem mai multe date în Jeff Suite, cu atât putem să-i ajutăm mai mult: cu campanii de reactivare clienți, vouchere de discount, campanii de marketing pe Facebook, Google etc. Dacă partenerul furnizează datele, noi putem să îi oferim o mulțime de soluții.”

Jeff Suite face practic diferența. Soft-ul poate fi folosit inclusiv pentru training, există platforma de Jeff Academy care are tutoriale pentru toate operațunile. Există și o iconiță de chat pentru a comunicat cu colegii din Valencia. ”Practic, nu ești singur, e cineva care te poate ajuta tot timpul, fie și online”.

De asemenea, există aplicația Jeff pentru clienți, prin care aceștia pot să facă comenzi și să le plătească și Jeff Drivers, aplicația pentru controlul livrărilor.

Unde pot fi deschise francize Mr Jeff?

În principiu, compania se orientează spre orașe mari, unde oamenii sunt ocupați, nu au timp să facă lucrurile de zi cu zi. Sunt vizate adresăm localitățile cu minim 25.000 de oameni.

Scopul Mr Jeff în România este să fie prezenți cu cel puțin 2 locații în reședințele de județ iar în primul oraș ca mărime după reședința de județ, cu cel puțin o locație.

De altfel, la nivel național, Mr Jeff va lansa o campanie pe radio, după ce recent a avut una online, cu influenceri.

Motivele pentru care pot fi refuzați francizații

Nu toți cei care vor să devină parteneri Mr Jeff sunt acceptați, avertizează Ionatan Andrei Costea; din experiența sa, cei mai buni antreprenori sunt cei care știu business-ul pe de rost, în toate detaliile sale.

”Am refuzat francizați care, după ce am trecut prin tot procesul de explicare, calificare, pre-contract, au dat semne că vor să doar să facă «easy money», fără să se implice. Pentru că am avut experiențe cu locații care s-au închis, am văzut care sunt motivele. Avem și antreprenori care sunt doar investitori și lasă pe altcineva, dar atunci trebuie să aleagă un manager bun. Deși noi cerem ca și partenerul să fie prezent o oră pe zi, să nu fie doar investitor”, conchide reprezentantul start-up-ului spaniol în România.

Sursa foto: Mr Jeff