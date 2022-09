Principalele economii europene vor implementa un impozit minim pe companii

Guvernele primelor cinci economii din Uniunea Europeană au anunţat vineri că vor aplica de anul viitor un impozit minim pe companii convenit la nivel mondial "prin orice mijloace legale posibile", dacă Ungaria nu renunţă la opoziţia sa privind introducerea unui astfel de impozit la nivelul UE, transmite Reuters.

Un acord cu privire la subiectul taxării companiilor era aşteptat la reuniunea Ecofin din luna iunie, însă, pe ultima sută de metri, a apărut opoziţia Ungariei care a împiedicat ajungerea la un acord cu privire la un impozit minim de 15% pentru multinaţionale, în condiţiile în care, pentru un acord, ar fi fost nevoie de sprijinul tuturor celor 27 de state membre, conform Agerpres.ro.



"În situaţia în care nu se va ajunge la unanimitate în săptămânile următoare, guvernele noastre sunt hotărâte să continue cu propriile angajamente", au anunţat miniştrii de Finanţe din Franţa, Germania, Italia, Spania şi Ţările de Jos, într-un comunicat comun. "Suntem pregătiţi să implementăm o taxare minimă eficientă la nivel global în 2023 prin orice mijloace legale posibile", se mai arată în comunicatul publicat pe marginea reuniunii de la Praga a miniştrilor europeni ai Finanţelor.



În comunicat nu se detaliază care ar putea fi varianta, aleasă însă oficialii francezi au evocat posibilitatea de a recurge la o procedură legală cunoscută sub denumirea de cooperare extinsă, care necesită cel puţin 10 state membre. În plus, statele membre pot adopta individual actul legislativ la nivel naţional.



"Taxarea just este o prioritate pentru Uniunea Europeană", a declarat ministrul francez al Finanţelor, Bruno Le Maire, adăugând că reforma va fi implementată anul viitor "fie la nivel european, fie la nivel naţional".



Franţa vrea ca Uniunea Europeană să fie prima entitate juridică ce va transpune în legislaţie un proiect istoric aprobat anul trecut de 140 de ţări, sub egida OECD, după cinci ani de dezbateri.



Ungaria susţine că introducerea unui impozit minim pe companii ar putea afecta economia europeană, însă unii oficiali europeni sugerează că Budapesta se foloseşte de dreptul său de veto ca instrument de negociere pentru a obţine deblocarea fondurilor în valoare de miliarde de euro din Mecanismul de Relansare şi Rezilienţă.



Impozitul minim pe companii valabil la nivel global este al doilea pilon al unui acord convenit anul trecut între aproape 140 de ţări pentru a rescrie regulile cu privire la impozitarea transfrontalieră şi a ţine cont mai bine de modul în care marile companii din sectorul internetului îţi înregistrează profiturile în ţările cu impozite reduse.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: