E simplu să dai comanda rapid acum de pizza, de pe orice device, indiferent de ocazie. Dar cât de dificil este să deschizi o pizzerie în sistem de franciză? De câți bani ai nevoie și ce trebuie să faci concret ca să devii proprietarul unei pizzerii? wall-street.ro îți prezintă 3 idei de afaceri la cheie cu francize cu pizza.

Franciza Treevi

Lansată în 2017, rețeaua de restaurante Treevi vrea să se concentreze pe extinderea în sistem de franciză la nivel național, principalele avantaje ale pizzeriei fiind simplitatea business-ului, nefiind nevoie ca francizatul să aibă o vastă experiență în domeniu.

Treevi s-a extins în ultimii ani și a ajuns la opt locații, toate în București, clienții având posibilitatea de a servi pizza atât în interiorul restaurantelor, pe terasă, sau cu servire directă la vitrină.

Taxa de intrare în franciza Treevi este de 14.000 de euro. De asemenea, investiția estimată pentru deschiderea unei noi locații variază în general între 70 și 100.000 de euro. În această sumă sunt incluse toate costurile pentru ca business-ul să fie operațional: mobilier și aparatură, stocul inițial de marfă (pentru o lună de zile), capital circulant de lucru pentru primele 3 luni, taxa de intrare în franciză.

Treevi percepe o redevență anuală de 5% din cifra de afaceri și încă 0,5% din cifra de afaceri – contribuția la bugetul de marketing al companiei.

Franciza Dodo Pizza

Dodo Pizza este una dintre rețelele cu cea mai rapidă creștere la nivel global și, probabil, cel mai digitalizat lanț de pizzerii.

În România, pentru a cumpăra franciza Dodo Pizza ai nevoie de 10.000 de euro (per unitate), plus TVA. Redevența este de 3,5% în primul an și de 5% din al doilea an. De asemenea, taxa de marketing este de 3% și se percepe din al doilea an.

Costurile aproximative pentru a deschide o locație sunt de 80.000 – 100.000 de euro în cazul unei locații de tip “express” cu livrare ( într-un food court dintr-un mall) și de 150.000 – 230.000 de euro în cazul unei unități “city format”, care presupune nu doar livrare ci și sală de mese și loc de joacă pentru copii. Durata minimă a unui contract este de 5 ani.

Franciza Bella Italia

Bella Italia România este o pizzerie 100% românească, deschisă în Brăila acum 20 de ani, care s-a dezvoltat în jurul unei felii de pizza. Există cinci tipuri de locații pe care le poți deschide ca francizat, iar pentru fiecare dintre acestea, investiția inițială și taxa de intrare în franciză sunt diferite.

Pentru a deschide un restaurant Bella Italia România sau o pizzerie Drive Thru vei avea nevoie de o suprafață de 100 mp iar investiția inițială este de 100.000 euro + TVA. În această sumă este cuprinsă și taxa de intrare în franciză, echivalent a 12.000 euro, pentru care francizorul îți oferă dreptul de a utiliza brandul, instruirea personalului, rețetare și suport pe toată perioada contractului.

Pentru deschiderea unei pizzerii Express Point, o pizzerie de un maxim 30 mp, investiția inițială este de 25.000 euro + TVA, în care intră taxa de intrare în franciză de 5.000 euro.

În investiția inițială sunt cuprinse costurile legate de amenajarea spațiului și cumpărarea utilajelor necesare producției. Redevența lunară reprezintă 3% din cifra de afaceri a pizzeriei, și se adaugă 2% pentru bugetul de marketing.

Investiția inițială este recuperată între 12 și 18 luni.

