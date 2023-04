Operatorul britanic de cinematografe Cineworld Group a anunţatcă a abandonat proiectul care viza vânzarea operaţiunilor din Europa de Est (inclusiv România) şi Israel, precizând că ofertele pe care le-a primit nu s-au ridicat la valoarea cerută de creditorii săi

Al doilea mare operator de cinematografe din lume, la un pas de faliment

Cineworld, al doilea mare operator de cinematografe din lume după AMC Entertainment, a decis în luna septembrie 2022 să îşi plaseze cea mai mare parte a afacerilor sale sub sub protecţia Legii falimentului din SUA. Însă, operaţiunile Cineworld din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România şi Israel, regrupate sub umbrela diviziei ”Rest of World”, nu se află sub protecţia US Chapter 11 iar în anul 2021 au fost responsabile pentru aproximativ 13% din veniturile grupului.

La începutul acestei luni, Cineworld a renunţat de asemenea la vânzarea afacerilor din Marea Britanie, SUA şi Irlanda deoarece nu a reuşit să găsească un cumpărător. Ulterior, compania a dezvăluit un plan de reorganizare destinat să reducă datoriile cu aproximativ 4,53 miliarde de dolari.

Activele est europene ale Cineworld regrupează 112 dintre cele aproximativ 751 de săli de cinema ale grupului britanic, cu operaţiuni în Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria şi Israel. Cele mai importante active ale Cineworld sunt însă cele 511 de săli de cinema ale diviziei Regal din SUA, care au fost achiziţionate în 2016 pentru 3,6 miliarde de dolari.

Cineworld deține în România rețeaua Cinema City

Pandemia de Covid-19 a dus la închiderea sălilor de cinema din întreaga lume şi a afectat serios producţia cinematografică iar Cineworld nu a revenit încă la nivelul anterior pandemiei. În 2019, segmentul Rest of the World din cadrul Cineworld, adică tocmai operaţiunile care sunt avute în vedere pentru o vânzare, a înregistrat un profit operaţional de 124 milioane de dolari. Anul trecut, aceleaşi operaţiuni au generat pierderi de 23 de milioane de dolari, după un rezultat negativ de 172 milioane de dolari în 2020.

Citeste si: Ce filme noi poți vedea în cinematografele Cineplexx în vacanța de 1 Decembrie

Cinema City este cel mai mare operator de cinematografe din România şi face parte din Cineworld Group, al doilea mare lanţ de cinematografe pe plan mondial. Cinema City România operează 27 de multiplexuri, cu un total de 247 de săli, în 20 oraşe din ţară: Bucureşti, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Buzău, Cluj, Constanţa, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Galaţi, Iaşi, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureş şi Timişoara.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: