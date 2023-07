30 de ani de Passion Makes Waves în Lowe Group

1993, strada Luterană, numărul 11, etajul 5. Un birou cu o mașină de scris, un fax și două calculatoare Macintosh. Entuziasm, energie și efervescență. Multe necunoscute, dar și o viziune clară, plus nenumărate descoperiri și oportunități la orizont - la începuturile industriei de publicitate în România. Fast-forward la prezent: Lowe Group, unul dintre principalele și cele mai inovatoare grupuri de comunicare din România, aniversează 30 de ani de activitate și, prin conceptul Passion Makes Waves, sumarizează întreaga călătorie precum și esența abordării business-ului grupului.

Passion Makes Waves devine și campania aniversară prin care Lowe Group celebrează acest moment major într-o manieră caracteristică, aducând împreună toți stakeholderii care au contribuit și contribuie la succesul grupului: actuali angajați, foști colegi, clienți și alți parteneri importanți. În jurul Passion Makes Waves, Lowe Group construiește o serie de activări și evenimente despre și pentru oamenii cheie din trecutul, prezentul și viitorul grupului. Seria a debutat cu un Alumni Party specific Lowe Group, care a reunit colegi actuali cu sute de foști angajați, într-o seară cu emoție, amintiri și zâmbete din plin.

„Un lucru a rămas mereu constant în industria locală de publicitate și comunicare: nicio zi nu seamănă cu alta. În rest, totul s-a transformat continuu, în ritm alert: de la contextele socio-economice la consumatori, tendințe și tehnologii. Pentru Lowe Group, de la etapa de pionierat la perioadele de dominare a pieței și numeroasele performanțe obținute de-a lungul timpului, constanta a fost pasiunea. În primii 30 de ani, ne-am menținut cu un pas înaintea pieței, prin pasiune materializată prin campanii care au devenit adesea best practices, în paralel cu creșterea brandurilor și business-ului clienților și construirea unor relații puternice de parteneriat. Toate acestea se datorează, în mare măsură, unei ambiții aparte, definită prin actualizarea constantă a competențelor, obsesia pentru relevanță și o energie specială de echipă. Ne uităm deja, cu multă încredere și entuziasm, la următorii 30 de ani”, a spus Veronica Savanciuc, cofondator și Președinte Lowe Group.

„It takes passion every day to stand out for 30 years. Conceptul aniversar vorbește despre istoria și cultura Lowe Group și reprezintă, în același timp, avanpremiera viitorului grupului, ethos-ul pe care îl aducem zi de zi în ceea ce facem. Suntem un grup care are în centrul său oamenii, care se reinventează prin energia pe care o aducem în ideile noastre, păstrându-ne pasiunea și curiozitatea care ne-au ghidat mereu. Ne dezvoltăm în tandem, și ne lăsăm purtați de focusul pe craft, creativitate care aduce impact tangibil și drive-ul de a da viață unor idei curajoase și relevante pentru clienții și brandurile cu care lucrăm. Toate acestea descriu abordarea de zi cu zi din agențiile noastre și constituie piatra de temelie pentru inițiativele pe care le vom dezvolta în continuare”, a spus Sever Savanciuc, CEO Lowe Group.

Povestea Lowe Group a început în 1993, prin Plus Advertising (actualmente MullenLowe), una dintre primele agenții de publicitate full-service din țară. Un an mai târziu, intra în scenă Total Media Shop (actualmente Initiative), prima agenție de media full-service din România. Peste un alt an se oficializa asocierea cu rețeaua Interpublic, unul dintre cele mai mari holding-uri de publicitate din lume; iar Lowe Group continuă să fie și azi un partener important al IPG la nivel global. Parteneriatul s-a consolidat în 2011 odată cu intrarea Lowe PR (lansat în 2006) în rețeaua Golin, dezvoltând astfel o nouă dimensiune a activității de comunicare a grupului. Lowe Group a marcat o altă premieră prin lansarea Medic One, în 1999, prima agenție specializată în comunicare în domeniul medical și farmaceutic din România. Cea mai recentă dezvoltare a venit în 2023, prin lansarea Path, unit-ul specializat în analiza și interpretarea datelor, cu impact strategic pentru clienții grupului.

Acestea sunt doar câteva dintre principalele borne din cronologia Lowe Group, un grup care a semnat numeroase alte premiere și inovații, prin generații de specialiști: peste 1.000 de angajați care au făcut parte din agențiile din grup de-a lungul timpului, colegi care au creat împreună nu numai campanii de succes, ci și cultura echipei și prietenii de lungă durată. Toate acestea, alături de sute de clienți - parteneri care, prin încrederea lor, au scris împreună una dintre cele mai de succes povești nu doar din industria locală, ci și din peisajul de business autohton.

Lowe Group înseamnă, astăzi, o echipă de peste 160 de oameni pasionați, cu know-how și talente complementare atât pentru propria evoluție, cât și pentru succesul agențiilor din care fac parte și al brandurilor pe care le construiesc alături de clienți.

