Furnizorul de gaze naturale Next Energy Distribution urmează să fie preluat de compania CIS GAZ, după ce tranzacția a fost aprobată de Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenţei a anunțat că a autorizat tranzacţia prin care CIS GAZ intenționează să intre în acționariatul Next Energy Distribution, alături de familia Toma, care controlează în prezent Next Energy.

CIS GAZ, o companie din Mureș, fondată și deținută de omul de afaceri Sebastian Călugăr, este în prezent lider în zona de proiectare, fabricare, livrarea și instalare a infrastructurii și instalațiilor de petrol și gaze, având contracte inclusiv în afara țării. Next Energy Distribution are ca obiect de activitate intermedierile în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie. Ambele companii sunt și furnizori de gaze naturale, cu cote de piață sub 0,5%.

Sursa foto: CIS Gaz

